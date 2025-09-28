Nesreća na Jadranskoj magistrali: Motociklist teško ozlijeđen

U petak, 26. rujna oko 11.30 sati na državnoj cesti D8 u Grebaštici, dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač motocikla teško ozlijeđen.

Prometna nesreća dogodila se kada 24-godišnjak, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti.

Nije uzeo u obzir stanje kolnika, vidljivost, preglednost te gustoću prometa,a zbog toga nije mogao pravodobno zaustaviti vozilo pred zaprekama koje su se mogle predvidjeti. Na raskrižju državne ceste D8 i županijske ceste ŽC 6127 naišao je na zaustavljena vozila.

Prilikom kočenja izgubio je nadzor nad motociklom te izletio na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera. Tamo je s motociklom pao na tlo.

Izvršenom provjerom vozila i vozača utvrđeno je da je upravljao neosiguranim vozilom za koje je isteklo važenje prometne dozvole te kategorijom vozila koju nema upisanu u vozačku dozvolu.

U Općoj bolnici u Šibeniku vozaču su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv vozača policija će podnijeti optužni prijedlog.