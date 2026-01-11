Nesreća na A1, vozač je teško ozlijeđen: "Pijan vozio u krivom smjeru"

Do nesreće je došlo u 21.10 sati na autocesti A1, kod čvora Sveti Rok, u smjeru sjevera.

38-godišnji hrvatski državljanin upravljao je s osobnim automobilom zadarske registracijske oznake pod utjecajem alkohola (1,88 g/kg) u smjeru juga, odnosno trakom namijenjenom za promet vozila iz suprotnog smjera.

Udario je u skup teretnih vozila riječke i gospićke registracijske oznake kojim je upravljao 42-godišnji hrvatski državljanin za vrijeme dok je na snazi bila zabrana upravljana vozilima I. skupine iz smjera juga u smjeru sjevera.

Tridesetosmogodišnji vozač je teško ozlijeđen. Slijedi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti nastanka prometne nesreće.