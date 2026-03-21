Nesreća na A1: Promet usporen prema Zagrebu, vozi se uz ograničenje 40 km/h

Na većini cesta u Hrvatskoj jutros se vozi bez većih poteškoća, a vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za promet, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK) u 7.51 sati.

Kolnici su uglavnom suhi, a promet se odvija bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na tim mjestima vozači mogu naići na povremene zastoje i vožnju u koloni.

Iz HAK-a pozivaju vozače na dodatni oprez te preporučuju prilagodbu brzine i načina vožnje uvjetima na cestama.

Ipak, zabilježen je jedan izvanredni događaj na autocesti A1. Na 191. kilometru između čvorova Gornja Ploča i Gospić, u smjeru Zagreba, dogodila se prometna nesreća.

Zbog nesreće se na toj dionici vozi usporeno, po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.