NESREĆA NA A1 Mlada vozačica ozlijeđena, drugi vozač zatečen s 0,71 promila

U petak, 14. studenog oko 17,35 sati na autocesti A1 kod Šibenika, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba lakše ozlijeđena.

Prometna nesreća se dogodila na način da 20-godišnjakinja, upravljajući osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, dolaskom do raskrižja s južnim kolničkim trakom autoceste A1, koji je vertikalnom prometnom signalizacijom označen kao cesta s prednošću prolaska, prilikom uključenja na desni prometni trak nije propustila sva vozila koja se kreću tom cestom, uslijed čega dolazi do sudara zadnjeg dijela njenog vozila i prednjeg dijela osobnog automobila splitskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 72-godišnjak.

Izvršenim alkotestiranjem kod 72-godišnjaka utvrđena je prisutnost alkohola u organizmu od 0,71 g/kg, te mu je izvađena krv radi daljnje analize.

U Općoj bolnici u Šibeniku 20-godišnjoj vozačici konstatirane su lakše tjelesne ozljede.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv vozačice podnosi se obavezni prekršajni nalog, dok će protiv 72-godišnjaka nakon dobivenih rezultata analize biti podnesena adekvatna prekršajna prijava.