Nesreća kod Srinjina, na teren dojurili policija i vatrogasci

U predjelu Vilar (Perunova ulica), neposredno prije naselja Srinjine, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.Na mjesto događaja izašli su članovi DVD-a Žrnovnica s jednim vozilom i dva vatrogasca, koji su obavili tehničku intervenciju osiguranja mjesta nesreće.
Ovu informaciju su nam u PU splitsko-dalmatinskoj.
“Došlo je do lakše prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. Prema prvim informacijama, nitko nije zatražio liječničku pomoć”, kažu nam u policiji.
