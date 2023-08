NESLANOVCU ZAGORSKI PUT PRIORITET BROJ 1 Kotar ima lokacije bez kanalizacije ni puta ni rasvjete ni jedan uvjet življenja 21. stoljeća

Vijeće Gradskog kotara Neslanovac čine od rujna 2022. godine tri nezavisna vijećnika, vijećnica iz Centra i tri iz HDZ-a. Većinu čine nezavisni i Centar, a predsjednik je Ante Popović, i vole kazati kako su za Neslanovac to bili povijesni izbori jer je prvi put u zadnjih trideset godina stranka HDZ postala opozicija.

Wikipedia kaže da se Neslanovac u razdoblju od 1869. – 1887., zajedno s današnjim južnim Brdima i Ravnim njivama zvao Wasser - Leitung, što na njemačkom znači "vodena linija / menadžment / upravljanje". Pretpostavka je da naziv dolazi zbog toga što je u tim naseljima prolazio Dioklecijanov vodovod. Krajem 19. st. tu bio Smokovich, tj. nastao na današnjem istoku Neslanovca. Brda, Neslanovac i R. njive su bili važan za transport vode i prometa robe i putnika prema gradu Splitu.

Vijeće svoje aktivnosti objavljuje na Facebook stranici Za naš Neslanovac. Najfriškije je da su se pohvalili kako su avangarda u Splitu jer su prije desetak godina pokrenili akciju ZELENI NESLANOVAC, a od prošle godine i u gradskoj upravi se počelo o tome govorit.

- Na stranici inicijative ZNN-a objavljujemo komunalnu problematiku kotara. Godinama je tako i preko nje ostvarujemo komunikaciju sa stanovnicima. Ima još jedna internet stranica neslanovac.hr koju vodi naš vjećnik ali se u zadnje vrijeme slabije osvježava sa novostima. Tako da je facebook mjesto gdje objavljujemo sve i odmah - kaže nam Popović i nastavlja kako je sve krenilo prije nekih 10, 12 godina.

Nema hlada

- Prvo je bio jedan naš nezavisni vijećnik, 2014. godine dva, 2018. smo sami protiv HDZ-a izgubili za 15 glasova. I 2022. godine osvojili smo tri mandata. Znači, tako reći, imamo sad neku konstantu. Ivan Barišić, koji je bio i gradski vijećnik u prošlom sazivu, je poveo priču o samostalnim, nezavisnim vijećnicima, boreći se sa komunalnim problemima, infrastrukturom, nedostatkom nogostupa, zelenih površina, parkova, sadnjom stabala, nedostatkom koševa. Uglavnom problematikom u nadležnosti Parkova i nasada i Ćistoće.

Teško se u Neslanovcu naći negdje u hladu. Ima nešto zasađenih stabala, ali sve je to malo. Javnih gradskih površina ima. Više je to nedostatak ideje, inicijative. Ne može se reći, "nitko nije pitao pa nije ni dobio". Kad si osvojio izbore, onda znaš šta ti je raditi. U kotaru praktički znam sve. Prije nije bilo interesa da se posadi. Imali smo tu jednu akciju Zeleni Neslanovac gdje smo rekli da ćemo svaki mjesec posaditi jedno stablo. Za četiri godine mandata to je jedno 50-tak stabala. To smo rekli da ćemo sigurno ispuniti, a samo u prošloj godini smo posadili njih dvadesetak. Bila su to stabla koja su tada Parkovi i nasadi imali na lageru. Nisu mala i kvalitetna su. Radi se o koštelama. Njih smo platili mi, kotar. Sljedeća stabla dobit ćemo od Parkova i nasada koje se uspješno natjecalo za EU fond.

Lokacije za stabla

Za neke lokacije već znamo, a za neke već razgovaramo s ljudima da vidimo njihove ideje i razmišljanja. Znači, da ne bude samo ono što mi želimo nego valja saslušati ljude. I ne samo radi sadnje nego bilo čega. Bit ću malo kritičniji pa reći da bi volili i da više sami predlažu. Javljaju se ljudi s kvalitetnim idejama i rješenjima, a ima i onih koji misle da se nešto može brzo riješiti, a u stvarnosti te koči puno toga, od zakona, suglasnosti, je li zemljište u vlasništvu Grada Splita. Tu je onda puno teže nešto izrealizirati.

Zainteresiranost stanovnika za kvalitetniji život u kvartu ogledava se i izlaskom na kotarskim izborima. Prema wikipediji stanovnika je u Neslanovcu 3.672, a registriranih birača 2.990. Na izborima je te 2022. godine izašlo njih 602, odnosno 16,4 posto. Čini se malo.

- Izlasnost nije loša, ali bi volili da se ljudi više uključe i na te kotarske izbore jer ipak se odlučuje o uređenju dijela grada gdje svi skupa živimo. Ako nećemo mi mislit i rješavat postojeći problem, tko će?

Velika vijest

Neslanovac je najprepoznatljiviji po školi Osnovnoj školi Ravne njive - Neslanovac?

- Izrasla je u jednu kvalitetnu školu gdje imamo sve sadržaje, čak i školsku dvoranu, među modernijima u županiji. Tu je trgovački centra Bauhaus, a do njega ide naš 'fenomenalni' jednosmjerni Zagorski put koji nikako da se napravi. I to nam je jedan veliki problem. Centar kotara nam trpi tranzitni promet. 2020. godine ga je država preuzela i trebale bi ga izgraditi Hrvatske ceste. Išle su izmjene i dopune dokumentacije i zadnja mi je informacija da bi se ubrzo trebalo ići u ishođenje građevinske dozvole. To je velika vijest, ali dok ne vidim da je to baš tako... Bit će to značajno povećanja prometa. Preložio sam Gradu Splitu da naruči prometnu studiju da vidimo što ćemo dobiti, kako rasteretiti centar kotara i kako izgraditi nogostupe koje nemamo. Imamo samo u jednom dijelu Kupreške.

Što je centar kotara?

- To je žila kucavica, Mostarska ulica. Tu je Studenac i Konzum, ljudi dolaze i užasan je zahvat za pješaka jer je ogroman promet, pogotovo smjer istok - zapad. Naročito ujutro kad se ide na posao pa se zaobilazi gužva na Ulici ZNG-a i Domovinskog rata i koristi taj pravac. Cilj nam je u našem četverogodišnjem mandatu da izradimo nogostupe. Sve ulice bi trebale bit jednosmjerne, da osiguramo kretanje pješaka.

A parkiranja?

- To imamo problem kao svi. Malo koja obitelj ima samo jedno auto. Ulice se koriste kao parking. U razgovorima smo s gradom gdje mogu bit punktovi, od garaža do otvorenih parkinga. Imamo sigurno dvije lokacije. A druga je solucija da svoje vrtove ljudi prenamjene za svoja vozila. Moj otac je imao vrtal od 30 kvadrata i betonirali smo ga za dva auta. Tako bi se moglo riješiti bar 70 posto parkiranja. Jedino je na Smokoviku to teško izvesti.

Zagorski put broj 1

Infrastruktura?

- Imamo tri lokacije koje nemaju kanalizaciju. Za neke su aktivni natječaji za izvođenje radova no puno je žalbi tvrtki koje su se javile i to traje godinama. Od projekata, zahvaljujući začetnicima naše inicijative Ivani Ljulj Cvitanić i Ivanu Barišiću, uvrštena je u proračun prometnica UPU Dujmovača Smokovik zapad. To je lokacija gdje ljudi nemaju kanalizacije ni puta ni rasvjete ni jedan uvjet življenja 21. stoljeća. Projektna dokumentacija je pri kraju. Imamo Put Smokovika os 1, ulica koja se u nastavku križa sa Zagorskim putem i ide dalje prema istoku, Mallu. Nekad smo imali cestovnu vezu s Mejašima ali kako se izgradila Ulica ZNG-a nju smo izgubili. Njom bi dobili i da se na neizgrađenom dijelu Neslanovca dobije u kratkom roku građevinska dozvola za gradnju manjih zgrada. Uz izgradnju Zagorskog puta, volili da se ti projekti u narednih tri, četiri godine realiziraju.

Ekološki problemi, blizu ste Brda?

- Ako neće riješiti nadležno Ministarstvo i Lučka uprava u Splitu ono što se događa u Sjevernoj luci, to se neće riješiti. Treba uložiti u nova skladišta, da se ne radi na otvorenom. Nisu se ljudi digli bezveze. Ljudi oboljevaju i umiru. Očito, tu nešto ima. Nekome je u interesu da se ne uvede red. I mi smo kao kvart na udaru, al Brda su više i to zbog vjetra. Kao županijski vijećnik rado ću pomoć, bez nekakvog politikanstva, za što me se u zadnje vrijeme proziva. Na floskule se ne osvrćem.

Sigurno do škole

Ono na što su iz inicijative, nezavisne liste naročito ponosni je što se za djecu iz sjeverostočnog dijela Neslanovca, oko Bauhausa, isposlovao prijevoz autobusom do osnovne škole jer normalne ceste s nogostupom ni pješačkog koridora još uvjek nema. "Borba" je počela još 2018. godine i to dok inicijativa još nije bila na vlasti u kotaru. Dobili su veliku podršku roditelja koji se sad više ne misle hoće li im dijete stradati na cesti ili neće.

- Tri godine smo pregovarali s bivšom vlasti i to nismo uspjeli, nikakve pomake postići. S novom vlasti u Gradu isto nije bilo lako. Ali uspilo se. Skupljao sam suglasnosti, organizirao sastanke... i evo od desetog mjeseca prošle godine djeca se voze autobusom i roditelji znaju da će im deca doći sigurno na odredište.

Može li se onda zaključiti da funkcija kotara ipak ima utjecaja na život građana?

- Reći ću da ima. Pitanje je samo koliko će tko odvojiti svog slobodnog vremena.