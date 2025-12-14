Nepropisno skretanje otkrilo niz prekršaja: 19-godišnjak kažnjen s 1.670 eura

U petak, 12. studenog u 23.30 sati u Biogradu na državnoj cesti DC-08 tijekom kontrole u prometu, policijski službenici Policijske postaje Biograd zaustavili su skuter zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnjak prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, a policijski službenici su ga prethodno uočili kako vozilom nepropisno skreće u lijevo, preko neisprekidane središnje linije na kolniku.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da je vozilu isteklo važenje prometne dozvole kao i police obveznog osiguranja u prometu.

Muškarac je isključen iz prometa te mu je sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona obveznim osiguranjima u prometu izdan Prekršajni nalog uz novčanu kaznu u iznosu od 1.670,00 eura.