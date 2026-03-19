Nepoznati počinitelji harali Pirovcem i Murterom: Šteta više tisuća eura

Na području Šibensko-kninske županije u protekla 24 sata zabilježena su dva značajnija sigurnosna događaja – teška krađa i oštećenje tuđe stvari, izvijestila je policija.

U razdoblju od 5. studenog 2025. do 17. ožujka 2026. godine u Pirovcu nepoznati je počinitelj provalio u kuću 53-godišnjaka, iz koje je otuđio razne kućanske predmete. Materijalna šteta procijenjena je na oko 2.500 eura.

Drugi slučaj zabilježen je u Murteru, gdje je u noći s 8. na 9. ožujka nepoznati počinitelj oštetio više sprava na dječjem igralištu. Nastala šteta procjenjuje se na oko 4.000 eura.

Policija je izvijestila kako će protiv nepoznatih počinitelja biti podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku te se provode izvidi u cilju njihova otkrivanja.