Nepoznati počinitelj prerezao lampice na kući s viralnom porukom

U brodskom naselju Podvinje, kuća koja je proteklih dana izazvala burne reakcije dijela javnosti zbog natpisa "Znamo da vam smeta", noćas je postala meta vandalskog čina, piše 035 portal.

Nepoznati počinitelj u ranim jutarnjim satima svjesno je sabotirao blagdansku rasvjetu, prerezao napajanje i ostavio kuću u mraku. Prema iskazu obitelji, sve se dogodilo oko 1.15 sati, kada je otac prvi primijetio da vanjska rasvjeta više ne radi. Probudivši sina, zajedno su utvrdili da ne postoji tehnički kvar – netko je ciljano i redom isključio napajanje te prerezao lampice.

Slučaj je prijavljen policiji, a obitelji je rečeno kako će se pokušati doći do počinitelja putem nadzornih kamera koje se nalaze u blizini. Promet u tom dijelu Podvinja u to doba noći je minimalan, što dodatno pojačava sumnju da je riječ o osobi koja je znala gdje dolazi i što radi, javlja 035 portal.