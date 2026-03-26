Nepalac radnim strojem prešao preko muškarca, umro je na mjestu

Muškarac (52) umro je u srijedu u kamenolomu na petrinjskom području nakon što je preko njega radnim strojem za utovar drobljenog kamena prešao državljanin Nepala (47).

Sisačko-moslavačka policija izvijestila je da se nesreća na radu odvila oko 11.00 sati. Zamjenica županijske državne odvjetnice u Sisku u suradnji s policajcima te u nazočnosti rudarskog inspektora, ujedno i inspektora zaštite na radu Državnog inspektorata, obavila je očevid na mjestu tragedije.

Tijelo 52-godišnjaka prevezeno je u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Umro u šumi

Isto tako, sisačko-moslavačka policija izvijestila je o još jednom tragičnom slučaju - državljanin Bosne i Hercegovine (45) umro je u srijedu ujutro u šumi na području Topuskog.

"Do nesreće je došlo nakon pucanja račvastog dijela hrasta na koji je prethodno bilo srušeno stablo bukve kojom prilikom je odlomljena površina s otkinutog stabla pala na 45-godišnjeg bosanskohercegovačkog državljanina", navela je policija u priopćenju.

Dodaju da je očevidom u suradnji s policijom te u nazočnosti inspektora zaštite na radu Državnog inspektorata rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Sisku.

Tijelo preminulog prevezeno je u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija. Više detalja bit će poznato nakon što završi kriminalističko istraživanje, piše Net.hr.