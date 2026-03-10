Nepalac (26) u Zagrebu pokušao silovati Filipinca misleći da je žena

Dvadesetšestogodišnji državljanin Nepala nepravomoćno je na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen na dvije godine zatvora zbog pokušaja silovanja 37-godišnjeg Filipinca u hostelu u centru Zagreba. Sud mu je izrekao i sigurnosnu mjeru psihijatrijskog liječenja unutar zatvorskog sustava te naložio da žrtvi isplati 5000 eura odštete, javlja Jutarnji list.

Incident se dogodio oko tri sata ujutro 23. prosinca 2024. godine u sobi hostela s tri kreveta na kat. Nakon događaja Filipinac je sišao do recepcije, no ondje nije bilo zaposlenika pa je ispred ulaza zamolio drugog gosta da pozove policiju. Policajci su ubrzo stigli na mjesto događaja te u sobi zatekli i uhitili osumnjičenog.Optuženi je na početku suđenja priznao krivnju, ali je tvrdio da se događaja ne sjeća jer je bio pijan. Naveo je da je prije toga bio napadnut i opljačkan te da je ostatak novca potrošio na alkohol.

Sud takvu obranu nije prihvatio te je utvrdio da je u vrijeme počinjenja kaznenog djela bio ubrojiv, iako bitno smanjeno. Također je zaključeno da optuženi nije znao da je riječ o muškarcu koji nosi žensku odjeću.

Iako ranije nije osuđivan, protiv njega je tijekom 2024. podnesena i kaznena prijava za bludne radnje, o kojoj još nije donesena odluka.