Neočekivano: Prije velike promjene vremena danas “pale” prve četrdesetice u Dalmaciji

Pokoja litra kiše po metru kvadratnome danas je zabilježena isključivo na dijelu sjevernog Jadrana, drugdje bilo suho, pretežno sunčano i sparno. Temperature zraka u Dalmaciji su bile vrlo visoke, nekoliko stupnjeva više u odnosu na što su predviđali prognostički modeli. Tako je danas na vrgoračkom području službeno izmjerena najviša dnevna temperatura zraka do 40 stupnjeva Celzijusa, što današnji dan čini najtoplijim u dosadašnjem tijeku godine.

DHMZ postaja na Mljetu izmjerila je 39°C, u Imotskom i Metkoviću 38°C. Dan je u Dalmaciji bio najugodniji na krajnjem sjeveru, na Zadarskom arhipelagu gdje su najviše dnevne temperature zraka bile do 28°C, a na zapadnoj obali Istre bile su do ugodnih 25°C.

S obzirom na visoke temperature zraka ne čudi da se i more grije pa su mu danas površinske temperature uglavnom bile od 26 do 28°C.

Pogled na satelitski snimku naoblake i pad tlaka zraka ukazuje na skoru promjenu vremena koja će nas postupno zahvatiti tijekom subote. DHMZ je izdao narančasto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme za veći dio obale.

SUBOTA

Od početka dana će na sjevernom Jadranu biti nestabilno, u Dalmaciji većinom suho, ali će se prvi neverini danju javiti lokalno i na srednjem Jadranu. Hladna fronta će se danju širiti prema jugu i navečer zahvatiti ostatak Dalmacije. Lokalno će biti jakog grmljavinskog nevremena uz mogućnost tuče, na moru i pijavica, iza fronte će uslijediti jaki naleti tramontane, a za vrijem nevremena može biti olujnih udara vjetra. U početku će n na moru biti slabog do umjerenog juga, prema kraju dana tramontana i bura. Danju će još biti vruće i sparno, a osvježenje koje će zahvatiti sjeverni Jadran krajem dana i osobito navečer širit će se na Dalmaciju.

NEDJELJA

U noći i rano ujutro još će biti nestabilno uz mjestimične pljuskove i grmljavinu, osobito je na jugu moguće jače grmljavinsko nevrijeme. Oborine će prestajati već tijekom jutra što će biti uvod u stabilna veći dio dana. Dominirat će umjerena do pojačana tramontana, jača popodne na otvorenom moru Dalmacije. Navečer na moru zapadne obale Istre moguće slabo do umjereno jugo. Od jutra će biti znatno ugodnije/svježije u odnosu na prethodne dane. Najviše dnevne temperature od 24°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 31°C ponegdje na jugu.