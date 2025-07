Istina je, zaista stiže značajna promjena vremena. Svi se pitaju može li se ponoviti "splitsko" nevrijeme, evo analize

Državni hidrometeorološki zavod jučer se oglasio posebnim priopćenjem vezanim uz promjenu vremena koja je pred nama i koja će početi za vikend. Državni meteorolozi rijetko se oglašavaju u formi priopćenja na službenoj stranici što je dokaz da se ne radi o bilo kakvoj, nego bitnoj promjeni vremena.

Državne službe vjerojatno su na većem stupnju pripravnosti od uobičajene zbog nezapamćenog nevremena koje je pogodilo Splita ovoga mjeseca i nanijelo štetu koja će sanirati još dugo.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

U svakom slučaju, u medijskom eteru može se pronaći svakakvih naslova i tekstova vezanih uz nadolazeću promjenu, od kojih su mnogi nejasno ili čak pogrešni.

Ukratko, svi prognostički modeli jasno vide dva vala nadolazeće promjene, prvi će do nas stići tijekom subote, u Dalmaciju svakako kasnije u odnosu na sjeverni Jadran, a drugi u ponedjeljak i noći na utorak. Nekoliko je dobrih vijesti vezanih uz ovu promjenu. Prva je da neće biti dijela zemlje koji će potpuno zaobići oborine. U ovom, prosječno najsušnijem dijelu godine, oborine su itekako dobrodošle zbog hidrološke situacije. Kada se gleda prognozirana ukupna količina oborine do kraja utorka, količine su od pokoje litre pa do čak stotinjak litara po kvadratnom metru, što se uglavnom može dogoditi u sjevernim predjelima Like. U Dalmaciji se očekuje od 10 do 70 litara u spomenutom razdoblju.

Druga je da će vrućine popustiti, ponegdje prolazno i nestati.

Loša vijest se, naravno, veže uz mogućnost mjestimičnog jačeg grmljavinskog nevremena. Čini se da mu je mogućnost u Dalmaciji najveća u subotu navečer i u noći na nedjelju, te ponovno u ponedjeljak i noći na utorak. Zaista u nekim predjelima može biti tuče, prolazno olujnih udara vjetra, na moru i pokoje pijavice.

Konačno, bez obzira jačinu ove promjene, ona nikako ne znači kraj ljeta. Primjerice, već od četvrtka temperature će u većini predjela prelaziti 30 stupnjeva. No nakon ove promjene danima će biti bure, noći će biti ugodne, a dani neće biti pretjerano vrući.

SINOPTIČKA SITUACIJA

Dolina se u ovim trenucima nalazi nad područje Francuske i zapadnih Alpa te se postupno spušta prema zapadnom Sredozemlju, Genovskom zaljevu. Ona će se tijekom subote naći nad sjevernim Jadranom te će se u noći na nedjelju premještati nad Balkanski poluotok. U nedjelju će se vrijeme samo prolazno stabilizirati, a nova dolina sličnom putanjom preko sjeverne Italije stiže u Jadran u ponedjeljak i dijelu utorka. Oba prodora donose mjestimične nestabilnosti s izrazito nepravilnim rasporedom oborina, no općenito kada se gleda razdoblje do kraja utorka teško će postojati dio zemlje koji će potpuno zaobići kiša.

S ovim prodorima postupno će osvježiti, više u ponedjeljak i utorak nego za vikend. Od srijede će se vrijeme postupno stabilizirati, ali će noći i jutra biti znatno svježija/ugodnija, a i dani će biti bez velikih vrućina, dakle sasvim drugačije ljeto nego do sada iako naravno ljeto nakon ova dva prodora neće završiti. Ipak, nešto se "kuha" za 3/4.8., ali daleko je za išta sada pisati.

PETAK

U petak će u Dalmaciji stabilno i pretežno sunčano, a na sjevernom Jadranu bit će povremenih neverina, većinom na moru zapadne obala Istre. Danju će puhati slab maestral, okretat će na slabo jugo u drugom dijelu dana. Minimalne jutarnje temperature zraka od 14°C u ponekoj kotlini Dalmatinske zagore do vrlo toplih 27°C ponegdje uz obalu. Najviše dnevne temperature od 31 do vrlo toplih 37°C.

SUBOTA

Od početka dana će na sjevernom Jadranu biti nestabilno, u Dalmaciji većinom suho, ali će se prvi neverini danju javiti lokalno i na srednjem Jadranu. Hladna fronta će se danju širiti prema jugu i navečer zahvatiti ostatak Dalmacije. Lokalno će biti jakog grmljavinskog nevremena uz mogućnost tuče, na moru i pijavica, iza fronte će uslijediti jaki naleti tramontane, a za vrijem nevremena može biti olujnih udara vjetra. U početku će n na moru biti slabog do umjerenog juga, prema kraju dana tramontana i bura. Danju će još biti vruće i sparno, a osvježenje koje će zahvatiti sjeverni Jadran krajem dana i osobito navečer širit će se na Dalmaciju.

NEDJELJA

U noći i rano ujutro još će biti nestabilno uz mjestimične pljuskove i grmljavinu, osobito je na jugu moguće jače grmljavinsko nevrijeme. Oborine će prestajati već tijekom jutra što će biti uvod u stabilna veći dio dana. Dominirat će umjerena do pojačana tramontana, jača popodne na otvorenom moru Dalmacije. Navečer na moru zapadne obale Istre moguće slabo do umjereno jugo. Od jutra će biti znatno ugodnije/svježije u odnosu na prethodne dane. Najviše dnevne temperature od 24°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 31°C ponegdje na jugu.

PONEDJELJAK

Nove nestabilnosti prvo će zahvatiti sjeverni Jadran, osobito zapadnije od zapadne obale Istre, dok će velik dio dana u Dalmaciji biti suho. Prema kraju dana i osobito navečer i noći na utorak nestabilnosti će se proširiti na Dalmaciju. Podno Velebita danju će zapuhati bura, na jugu Dalmacije slabo do umjereno jugo. Bura će se u noći na utorak širiti obalom. Navečer i u noći na utorak lokalno izraženi neverini.

UTORAK

Već ujutro na sjevernom Jadranu stabilno uz buru, u Dalmaciji još nestabilno osobito na jugu, ali će se i tamo do večeri postupno stabilizirati. Bura na cijeloj obali i bit će još svježije pa će vjerojatno vrućine izostati čak i na jugu.

OD srijede do kraja tjedna bit će sunčano, u početku uz umjerenu do jaku buru. Jutra će biti izrazito ugodna (svježa) za dio godine. Danju će postupno ponovno biti toplije, ali se ne očekuje velike vrućine.