Neobično vrijeme u srcu studenog: Danima će nas pratiti sunce i dnevna toplina, evo kada se "diže" višednevneo jugo

U većem dijelu Dalmacije dani vikenda nisu protekli u znaku nestabilnog vremena, kako se to u početku činilo. Ipak, dok je u sjevernoj i većem dijelu srednje Dalmacije bilo potpuno suho, u južnoj je bilo kiše, ponegdje i obilnije. Upravo zbog toga, kišna područja danju su bila najhladniji dio Jadrana.

U novom tjednu mahom će nas pratiti stabilne vremenske prilike. Izuzetak je sam početak i sam kraj tjedna. Naime, još danas će kiše biti na jugu Jadrana, a nova kiša izgledna je od nedjelje. Jutra će biti prohladna, a dani topliji od normale za dio godine.

Ako je potrebno, iskoristite stabilne dane ovog tjedna jer je moguće da će sljedeći biti prilično drugačije, odnosno uz znatno češću kišu.

U ponedjeljak će u sjevernoj i dijelu srednje Dalmacije biti pretežno sunčano. Južnije umjereno do znatno oblačno, povremeno uz kišu. Razvedravanje će se do kraja dana proširiti i na jug Dalmacije. Puhat će slaba do umjerena bura i tramontana, jača na jugu Dalmacije i nad otvorenom morem gdje može biti jakih udara. Minimalne jutarnje temperature zraka od 10 do 16°C, najviše dnevne temperature većinom od 13 do 19°C.

U utorak pretežno sunčano. Ujutro i navečer burin, danju uz obalu slab vjetar s mora, na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Jutro će biti osjetno hladnije. Minimalne temperature zraka od -1 do 5°C u Dalmatinskoj zagori i otočkim kotlinama, od 7 do 12°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 12 do 17°C.

Srijeda, četvrtak i petak bit će pretežno sunčani i suhi. U Dalmatinskoj zagori bit će jutarnje magle. Vjetar uglavnom slab, a povremeno će biti i tiho. Jutra će biti svježa, a dani ugodni s najvišim dnevnim temperaturama većinom od 13 do 18°C.

Subota će biti djelomično sunčana i suha. Tek je u Podvelebitskom primorju moguća koja kap kiše. Na moru će zapuhati slabo jugo, jačat će krajem dana. Temperature će biti bez veće promjene.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, u nedjelju će biti promjenjivije, povremeno će biti kiše. Jugo će ojačati pa će na moru u drugom dijelu dana biti jako. Jutro toplije, dnevne temperature bit će bez veće promjene u odnosu na prethodne dane.

Sljedeći tjedan očekuje se daljnje jačanje juga, pa su mogući i olujni udari. Bit će nestabilno i relativno toplo.