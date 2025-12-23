Neno Šalov: Legenda Hajduka koja već 40 godina živi u Njemačkoj, ali Split nosi u srcu

Neno Šalov, jedno od prepoznatljivih imena Hajduka iz 80-ih godina, čovjek kojeg navijači pamte po tehničkoj vještini i potezu ispod šjole, i danas s posebnom emocijom govori o Splitu i Bijelima. Iako već gotovo 40 godina živi u Njemačkoj, u blizini Frankfurta, Hajduk i rodni grad i dalje pomno prati.

„Živim u Aschaffenburgu, u Bavarskoj, to je zadnji grad prije Hesena. Red, rad i disciplina – tipično njemački“, kaže Šalov, koji je blagdane iskoristio za dolazak u Split.

Hajduk, priznaje, redovito prati i dobro je upoznat s aktualnom situacijom u klubu.

„U kontaktu sam s Borom Primorcem još iz vremena dok je bio aktivan ovdje, tako da znam što se događa“, ističe.

Govoreći o današnjem Hajduku, Šalov se osvrnuo na česte promjene igrača i trenera te sve veći broj stranaca u momčadi.

„Dolazim iz generacije u kojoj je bilo puno domaćih igrača iz Splita, ali ono što je tada dolazilo sa strane bila je kvaliteta koja nam je nedostajala – i rezultati su dolazili. Iskreno, mislim da je to i danas jedini ispravan put ako želiš nešto napraviti.“

Iako ga navijači pamte kao jednog od najtalentiranijih tehničara svog vremena, s potezom ispod šjole koji je mnogima ostao u pamćenju, Šalov danas uživa u anonimnosti.

„Sretan sam što mogu šetati gradom, a da me nitko ne prepoznaje. Kad dođem u Split, tu sam s obitelji i ne eksponiram se previše. Jedino me Bora Primorac vuče po lokalima – i to me košta“, kaže uz osmijeh.

Split mu, priznaje, itekako nedostaje.

„Cijela obitelj mi je ovdje – kćeri, unuci… Uvijek se rado vraćam. Split je uvijek Split.“

Nakon završetka igračke karijere kratko se okušao u trenerskom poslu, no brzo je shvatio da to nije njegov put.

„Napravio sam trenersku licencu, ali vrlo rano sam shvatio da to nije posao za mene“, kaže Šalov, koji se potom okrenuo golfu.

Danas je profesionalno vezan uz golf, spojivši hobi i posao.

„Golf više nije sport samo za bogate. To je danas raširen sport. Tko ga jednom proba, uglavnom ostaje u njemu. Četiri sata si u prirodi – mir, tišina – to je prava divota. A možeš ga igrati do kraja života.“

Smatra da Hrvatska, a posebno Dalmacija, propušta veliku priliku.

„S obzirom na klimu koju imamo, čudi me da se ništa ozbiljno ne događa po pitanju golf-terena. To je, iskreno, katastrofa.“

Osvrnuo se i na život u Njemačkoj.

„Njemačka je uvijek Njemačka – jedna od najvažnijih zemalja u EU. Imaju i oni problema, ali razlika je u tome što ih rješavaju.“

Za kraj, Šalov nije skrivao želju vezanu uz Hajduk.

„Kad vidim koliko ljudi dolazi na stadion i koliko Hajduk ima navijača u odnosu na druge klubove, mislim da je vrijeme da Hajduk konačno napravi iskorak. Volio bih doživjeti da opet osvoji prvenstvo.“