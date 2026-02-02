Nenad Ninčević o dočeku: "Smirimo tenzije, sutra je novi dan"

Nenad Ninčević, autor Thompsonove pjesme Ako ne znaš šta je bilo, oglasio se uoči dočeka rukometaša na Trgu bana Jelačića.

"Svi smo živi i zdravi, pozdrav Domovini. Nikome se ne poklanjam, nijednoj stranci. Trebamo smiriti tenziju, treba nastaviti živjeti zajedno. Rukometaši su to zaslužili. Marko je tu, izvodit ćemo pjesme koje i inače izvodimo. Poruka mladosti: Ne dajte nikada da vas politika podijeli. Mir i dobro, smirimo tenzije, sutra je novi dan. Svakom građaninu Hrvatske i svijeta znači ovo... Sve je ovdje podređeno tome da rukometaši budu dočekani kako zaslužuju", rekao je za RTL.

