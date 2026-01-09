Nenad (18) slavio Badnjak. Par sati nakon ubijen je nožem u vrat

Tragedija kakvu mirno selo Tovariševo u Srbiji ne pamti zavila je cijelo mjesto u crno. Dok su se na pravoslavnu Badnju večer palile svijeće za zdravlje i mir, u domu obitelji G. upaljena je ona za njihovog osamnaestogodišnjeg sina Nenada. Mladić koji je tek zakoračio u život, pun snova i planova, brutalno je ubijen na najradosniji kršćanski blagdan, piše Telegraf.rs.

Posljednja fotografija na Badnju večer

Samo nekoliko sati prije stravičnog zločina, Nenad je bio ono što su svi poznavali - duša društva. Fotografija koja se, natopljena suzama njegovih prijatelja, širi društvenim mrežama, prikazuje mladića sa širokim osmijehom kako u zagrljaju prijatelja pali badnjak. Plamen nade i radosti koji im je grijao lica ugasio se za Nenada prije zore.

"Uvijek nasmijan, uvijek spreman pomoći. Bio je dijete naše ulice, ponos roditelja. Tog dana je slavio, radovao se Božiću kao i svake godine. Tko je mogao pomisliti da mu je to posljednja slika, posljednji zagrljaj?", ispričao je kroz jecaje jedan od mještana.

Horor u lokalnom kafiću

Božićna proslava u lokalnom kafiću iza ponoći se pretvorila u scenu iz najgorih noćnih mora. Prema izjavama svjedoka, sve se odigralo munjevitom brzinom. Nakon kraće rasprave u blizini toaleta, Nenadu je napadač hladnokrvno zario nož u vrat. Smrtno ranjen, mladić je uspio izaći među prijatelje, držeći se za ranu iz koje je lijevala krv.

"Pao je na pod, a mi smo se skamenili. Jedan prijatelj mu je pritrčao, bacio piće iz ruke i pokušao nemoguće - da rukama zatvori ranu na vratu. Držao ga je skoro 45 minuta, molio ga da izdrži, da ne zatvara oči, ali krv je bila posvuda. Nenad je grcao, gledao nas, dok mu je snaga nestajala. Te se scene ne viđaju ni u filmovima, to je bio pakao na zemlji", ispričao je potreseni prijatelj.

Ono što dodatno ledi krv u žilama jest činjenica da je ubojica, prema tvrdnjama očevidaca, nakon napada potpuno mirno prošao kroz gužvu. Tek kada se Nenad srušio, okupljeni su shvatili razmjere brutalnosti. Nesretni mladić preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.

Ubojstvo zbog duga od 100 eura?

Dok se selo oprašta od svog omiljenog mladića, u nevjerici se šapuće o mogućem motivu. Kako se neslužbeno doznaje, povod za ubojstvo mogao bi biti banalan dug od 100 ili 200 eura. Taj je iznos navodno bio dovoljan da tridesetogodišnjak digne ruku na mladića koji je tek započinjao život. Sumnja se da je ubojica čekao trenutak da Nenad ostane sam.

Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova u Novom Sadu brzom su akcijom rasvijetlili teško ubojstvo. Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva, uhićen je N. M. (30), kojem je određeno zadržavanje do 48 sati. Uhićen je i M. K. (46) zbog sumnje da je pomogao počinitelju nakon izvršenog kaznenog djela, jer se sumnja da ga je skrivao neposredno nakon zločina.

Selo zanijemilo od tuge i šoka

Stanovnici Tovariševa su u šoku. Za ubijenog Nenada imaju samo riječi hvale. "Nenad se nikada nije potukao. Bio je dijete iz dobre obitelji, radišan i odgojen. Svi smo zgroženi pričom da je ubijen zbog nekakvog duga. Pa i da je bio dužan, zar se tako rješavaju problemi? Uništio je jedan mlad život i zavio cijelu obitelj u crno na Božić", rekao je jedan od susjeda.

Društvene mreže pretvorile su se u knjigu žalosti, ispunjenu bolnim porukama. "Prerano si otišao, Nenade. Bio si dio našeg djetinjstva, naših susreta i osmijeha. Ostaje tišina tamo gdje je bio tvoj glas. Počivaj u miru, anđele mali, neka te čuvaju na nekom boljem mjestu gdje nema zla i noževa", stoji u jednoj od oproštajnih poruka. Božić u Tovariševu više nikada neće biti isti.