Nemojte se iznenaditi! Sutra opet nema vode u splitskom susjedstvu, 'Vodovod' poslao obavijest

Stanovnici dijela Solina u ponedjeljak, 27. travnja 2026., ostat će privremeno bez opskrbe vodom zbog radova na vodovodnoj mreži.

Kako su izvijestili iz Vodovoda i kanalizacije Split stanovnicima sljedećih ulica Salonitanska cesta parni br. 20 i 22, neparni br. 1, 3, 5, i 7 ; Put Salone br. 8 i 10 ; Stjepana Radića br. 1 i 3 će zbog radova na vodovodnoj mreži biti prekinuta opskrba vodom dana u vremenu od 8:00 do 17:00 sati.

- Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodovodne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Za sve dodatne obavijesti možete se obratiti Pozivnom centru Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split, broj: 021 545 900, ili vodovodna mreža Solin 021 210 700 - izvijestili su iz VIK-a.