Nemojte ostati bez ručka sutra i na vrijeme napunite mobitele. Dijelovi Splita i Solina ujutro - bez struje

Iz Elektrodalmacija Split obavještavaju građane o planiranim isključenjima električne energije u ponedjeljak, 13. travnja 2026. godine, zbog radova na mreži.

Na području Splita bez struje će od 8:30 do 12:30 sati biti Đakovačka ulica (brojevi 13 i 15) te Put Plokita (brojevi 1 i 3), i to zbog zamjene mjernih uređaja.

U Solinu su planirana dva odvojena zahvata. U Ulici Ante Starčevića kod broja 95 struje neće biti od 10:00 do 11:00 sati zbog radova na niskonaponskoj mreži. Također, u Kliškom putu (brojevi 22 i 22A) od 8:30 do 12:30 sati provodit će se zamjena mjernih uređaja.

Radovi su planirani, a iz Elektrodalmacije mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom trajanja zahvata.