Nemojte ostati bez ručka i praznih mobitela. Dio Dalmacije sutra bez struje

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom srijede ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

K.Sućurac

Ulica: Potrošaći oko tvornice Sv.Juraj,istočno prema željezari cesta Dr.F.Tuđmana od 8.30 do 14 sati

Nerežišće

Ulica: Ulica Njivica i ulica Get od 8.30 do 12 sati

Jelsa

Ulica: Ts Lučica predio Gospa od 8.30 do 13 sati

Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac

Ulica: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac od 8 do 16 sati

Vinišće

Ulica: Dubrave, Milasi, Bašini, Dolac, Mladinov Dolac, Greben od 13 do 15 sati