Nemojte ostati bez ručka i praznih mobitela. Dio Dalmacije sutra bez struje

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom srijede ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
K.Sućurac
Ulica: Potrošaći oko tvornice Sv.Juraj,istočno prema željezari cesta Dr.F.Tuđmana od 8.30 do 14 sati
Nerežišće
Ulica: Ulica Njivica i ulica Get od 8.30 do 12 sati
Jelsa
Ulica: Ts Lučica predio Gospa od 8.30 do 13 sati
Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Ulica: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac od 8 do 16 sati
Vinišće
Ulica: Dubrave, Milasi, Bašini, Dolac, Mladinov Dolac, Greben od 13 do 15 sati
