Nemo vraća trofej Eurovizije zbog nastupa Izraela: "Ova nagrada više ne pripada meni"

Švicarski izvođač Nemo, pobjednik Eurovizije 2024., objavio je da vraća trofej Eurovizije jer organizator natjecanja dopušta sudjelovanje Izraela unatoč ratu u Gazi. Odluka dolazi u trenutku kada je pet država već najavilo bojkot natjecanja 2026., što dodatno produbljuje krizu glazbenog spektakla koji se godinama pokušava distancirati od politike.

Trofej se vraća u sjedište EBU-a u Ženevi

U videu objavljenom na Instagramu Nemo drži stakleni trofej u obliku mikrofona i poručuje: "Danas više ne osjećam da ova nagrada pripada na moju policu."

Nemo je naglasio da se Eurovizija službeno zalaže za jedinstvo, uključivost i dostojanstvo svih ljudi, ali da je dopuštanje izraelskog nastupa, s obzirom na rat u Gazi, u suprotnosti s tim vrijednostima.

Trofej, osvojen u svibnju 2024. pjesmom "The Code", Nemo je spakirao u kutiju za koju je rekao da će biti poslana u sjedište Europske radiotelevizijske unije (EBU) u Ženevi, organizacije koja vodi natjecanje.

Bojkot pet država zbog Izraela

Uz Nemoovu gestu, pritisak na EBU dodatno je pojačan najavama državnog bojkota. Pet zemalja – Španjolska, Nizozemska, Irska, Slovenija i Island – objavile su da će bojkotirati Euroviziju 2026. godine nakon što je EBU odbio isključiti Izrael iz natjecanja.

"Kada se čitave države povlače, trebalo bi biti jasno da je nešto duboko pogrešno", poručio je Nemo u istom videu, piše euronews.

Ove najave bacaju sjenu na budućnost natjecanja koje je desetljećima slovilo kao "feel-good" televizijski spektakl, slavlje pop-kulture i blagog natjecateljskog rivalstva među državama.

Sljedeće izdanje natjecanja trebalo bi se održati u svibnju 2026. u Beču, nakon što je austrijski izvođač JJ pobijedio na Euroviziji 2025. u Baselu u Švicarskoj.

Prema dugogodišnjoj tradiciji, zemlja pobjednica domaćin je idućeg izdanja natjecanja. No val bojkota i rastuće nezadovoljstvo zbog političkih prijepora dovode u pitanje koliko će Eurovizija 2026. doista biti "natjecanje pjesme", a koliko još jedna globalna pozornica za političke rasprave i pritiske.

Pop prije politike – ideal koji se sve teže brani

Eurovizija će 2026. obilježiti 70. obljetnicu. Unatoč nastojanjima organizatora da naglase kako je riječ prije svega o glazbenom, a ne političkom događaju, natjecanje se više puta našlo u središtu međunarodnih kriza.

Rusija je, primjerice, isključena 2022. nakon što je pokrenula invaziju na Ukrajinu u punom opsegu.

Rat u Gazi posljednje dvije godine dodatno potresa Euroviziju: zabilježeni su brojni prosvjedi protiv nastupa Izraela, organizatori su pojačali nadzor nad političkim porukama i zastavama u dvoranama i sve je više kritika da se same odluke EBU-a ne mogu odvojiti od politike.

Protivnici izraelskog sudjelovanja na Euroviziji pozivaju se na razmjere razaranja i žrtava u Gazi. Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi pod upravom Hamasa, u izraelskim vojnim operacijama poginulo je više od 70.000 Palestinaca.

Izrael svoju kampanju opravdava kao odgovor na napad militanata koje predvodi Hamas 7. listopada 2023., u kojem je gotovo 1.200 ljudi, uglavnom civila, ubijeno, a 251 osoba uzeta za taoce.

Brojni stručnjaci, uključujući i one koje je angažiralo tijelo Ujedinjenih naroda, ocijenili su da izraelska ofenziva u Gazi ima obilježja genocida. Izrael takve optužbe odlučno odbacuje.

Budućnost Eurovizije pod znakom pitanja

Nemoovo vraćanje trofeja, državni bojkot i duboka podjela oko sudjelovanja Izraela dovode Euroviziju na jednu od najosjetljivijih točaka u njezinoj povijesti.