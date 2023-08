NEMILE SCENE U DALMACIJI Automobilom upao u more! Spasili ga strani državljani

U prometnoj nesreći koja se jučer oko 8 sati i 20 minuta dogodila u Jezerima teže je ozlijeđen 83-godišnjak.

"Do prometne nesreće je došlo na način da se 83-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, u lijevom nepreglednom zavoju nije držao sredine obilježene prometne trake već je skrenuo na rivu i zatim vozilom upao u more. Brzom reakcijom troje stranih državljana koji su skočili u more vozač je izvučen iz automobila te su mu u Općoj bolnici u Šibeniku konstatirane teške tjelesne ozljede i zadržan je na liječenju", javlja Policijska uprava šibensko-kninska.

Protiv vozača će biti podnesen Obvezni prekršajni nalog.