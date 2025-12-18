Nema više znakova HOS-a, Vukovara i Škabrnje u Supetru. Baričević (HDZ) kritizira SDP-ovu gradonačelnicu: "Čemu interventna policija, policijski psi? Zar je gradonačelnici toliko važno od sebe stvarati žrtvu?"

Prava drama nastala je oko murala oslikanog na mulu u Supetru. Mural je iscrtan prije dva tjedna, a nakon što su na njega dodani znak HOS-a te grbovi Vukovara i Škabrnje, zatraženo je uklanjanje dijela murala.

Nalog za uklanjanje izdala je gradonačelnica Supetra Ivana Marković. U prvim pokušajima uklanjanja, građani su se pojavili na mulu i spriječili komunalne redare u obavljanju njihovog posla. Ipak, kako doznajemo, jutros su komunalni redari, prema dobivenom naputku, postupili i uklonili sve ono što su gradske službe, kao i sama gradonačelnica, od njih očekivale.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

HDZ-ova Supetranka Danica Baričević oglasila se o događanjima u Supetru vezanima uz, kako navodi, "navodno sporni mural u Vlačici", poručivši da ne može prešutjeti činjenicu da se o gradu govori u svim vijestima i nacionalnim medijima.

"Iako sam jutros na skupštini Splitsko-dalmatinske županije, do mene dopiru vijesti o nastavku incidentnog stanja u mome Supetru, zbog, navodno, spornog murala u Vlačici. I ne mogu a ne reagirati", poručila je Baričević.

"Zar je došlo do toga da smo u svim vijestima i nacionalnim medijima zbog toga?"

U nizu pitanja Baričević propituje postupanje nadležnih i javne istupe supetarske gradonačelnice Ivane Marković (SDP), posebno naglašavajući, kako kaže, dizanje tenzija i produbljivanje podjela.

"Zar je došlo do toga da smo u svim vijestima i nacionalnim medijima zbog toga? Čemu interventna policija, policijski psi? Čemu izjave gradonačelnice o ljudima u crnom, koji uznemiruju građane?", navodi Baričević.

U istom tonu nastavlja:

"Čemu teorije zavjere o nekoj, tobožnjoj, skupini političara koja ih, navodno, na to potiče? Čemu toliko dizanje tenzija i bespotrebno produbljivanje podjela?"

Baričević u objavi izravno proziva gradonačelnicu Marković tvrdeći da ona, prema njezinu mišljenju, kroz cijeli slučaj gradi političku vidljivost.

"Zar je gradonačelnici toliko važno od sebe stvarati žrtvu? Zar je to način na koji želi biti što vidljivija u medijima i na taj način graditi političku karijeru? Blateći Supetar? Klevećući Supetrane?", ističe Baričević.

"Kako nema? Pa s njezinom su izjavom krenule razorne podjele"

Posebno se osvrnula na, kako navodi, gradonačelničinu izjavu za N1 vezanu uz Marka Perkovića Thompsona.

"Navodno je za N1 izjavila kako nema ništa protiv pjevača (Marka Perkovića Thompsona). Kako nema? Pa s njezinom su izjavom, o njegovom, hipotetičkom koncertu, i krenule ove razorne podjele Supetrana!", navodi Baričević.

Dodaje i da joj se čini kako cijela situacija gradonačelnici politički odgovara:

"Koje njoj, očito i idu 'na ruku' u njezinom igranju uloge heroine – žrtve!"

U nastavku Baričević problematizira je li sporno pitanje uopće proceduralno ili je, kako sugerira, riječ o sadržaju murala.

"Jedno je pitanje jesu li autori spornog murala postupili protivno proceduri, a drugo – je li je to smeta ili je, zapravo, smeta njegov sadržaj?", poručila je.

"Ako je tolika čistunica..."

Na kraju objave Baričević povlači paralelu s, kako kaže, komunalnim problemima u Supetru i pita zašto se na njih ne reagira jednakim intenzitetom.

"Ako je tolika čistunica, zbog čega onda ne histerizira, na jednak način, oko sveprisutnoga komunalnog nereda u gradu?", zaključuje Baričević.