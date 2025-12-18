NALOG GRADONAČELNICE Prebojani znakovi HOS-a te grbovi Vukovara i Škabrnje u Supetru: "Njih pet-šest pojedinaca, odjevenih u crno, pokušalo se staviti iznad institucija i uvesti svoju samovolju"

Prava drama nastala je oko murala oslikanog na mulu u Supetru. Mural je iscrtan prije dva tjedna, a nakon što su na njega dodani znak HOS-a te grbovi Vukovara i Škabrnje, zatraženo je uklanjanje dijela murala.

Nalog za uklanjanje izdala je gradonačelnica Supetra Ivana Marković. U prvim pokušajima uklanjanja, građani su se pojavili na mulu i spriječili komunalne redare u obavljanju njihovog posla. Ipak, kako doznajemo, jutros su komunalni redari, prema dobivenom naputku, postupili i uklonili sve ono što su gradske službe, kao i sama gradonačelnica, od njih očekivale.

Gradonačelnica Ivana Marković u izjavi za Dalmaciju Danas istaknula je kako u cijelom slučaju ne vidi ništa sporno.

"Ništa se kod nas ne događa sporno. Jedna skupina građana, njih pet-šest pojedinaca, obučeni u crno, pokušali su se staviti iznad institucija i pokušali su uvesti svoju samovolju, pa su tako paradirali Supetrom proteklih dana", kazala je Marković.

Dodala je kako je neprihvatljivo da se na javnim površinama radi bez odobrenja nadležnih službi.

"Oni su na javnoj površini mislili raditi ono što oni hoće, bez odobrenja javnih službi. Mi smo postupili temeljem odluka koje imamo u Gradu Supetru i ja želim da se poštuje red, da se znaju jasne procedure i da se poštuju kako institucije Gradskog vijeća, tako i institucije Grada Supetra", poručila je.

Naglasila je i kako je posebno problematično izvođenje zahvata u staroj gradskoj jezgri.

"Jednostavno, neprihvatljivo je da se na javnim površinama radi što se želi, pogotovo u dijelu stare jezgre. To nije prihvatljivo. Službe su postupile temeljem naloga i uklonili su sve za što ne postoji suglasnost", istaknula je gradonačelnica.

Na kraju je zahvalila policiji i ostalim službama te pozvala na smirivanje situacije.

"Želim se zahvaliti policiji i svim službama, pozivam sve na razum. Mi smo turistička sredina i nitko od nas ovo ne želi proživljavati. Želim da se stvari smire", zaključila je Ivana Marković.