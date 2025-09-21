Nema više čekanja i dodatnih plaćanja: Evo kako možete saznati koliko imate negativnih bodova i kazni

Ministarstvo unutarnjih poslova na svojim web stranicama, temeljem serijskog broja vozačke dozvole, omogućuje provjeru stanja vozačke dozvole (važeća, nevažeća, ukinuta), broj negativnih prekršajnih bodova i izrečene zaštitne ili sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, piše HAK.

Status se može provjeriti putem kategorije Status vozačke dozvole u glavnom izborniku web stranice mup.gov.hr, a ovime se neće dostavljati niti jedan osobni podatak. Ovaj brz i svima dostupan način ukida potrebu dodatnih plaćanja upravnih pristojbi i čekanja.

Također, ako vam je uručena obavijest o počinjenom prekršaju prekoračenja brzine u Republici Hrvatskoj, aplikacijom Obavijest o prekršaju u prometu pomoću pristupnog koda s obavijesti možete (direktno putem linka ili putem sustava eGrađani)