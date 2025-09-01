"Nema tice do prasice ni ribe do janjetine": Ribarska večer na Staševici okupila mnoštvo

Staševica je sinoć ponovno zasjala u punom sjaju – Ribarska večer okupila je stotine mještana i gostiju koji su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi i veseloj atmosferi.

Iako je prvotno bila planirana za subotu, zbog nevremena fešta je prebačena na nedjelju, no to nije umanjilo interes publike – dapače, igralište pokraj škole bilo je ispunjeno kao rijetko kada.

Riblji specijaliteti, domaća spiza i pjesma

Kuhari su i ove godine pokazali svoju umješnost – u velikim padelama krčkali su se brudeti od škarpina, sipa, liganja i jegulja, a na stolovima su se našli i škampi, tune, cipoli, pršut, domaći kolači i mesne delicije. Posebnu pozornost privukle su ekipe koje su s puno volje i dobre spize natjecale u pripremi jela, a sve je začinjeno tradicionalnom šalom i pjesmom.

– „Nema tice do prasice ni ribe do janjetine“ – šalili su se domaćini, nudeći gostima i ribu i meso, jer na Staševici se nikad ne ide praznog želuca.

Zajedništvo i dobra zabava

Uz bogatu gastronomsku ponudu, nije nedostajalo ni zabave za najmlađe – skakaonice i igre privukle su brojne mališane, dok su stariji uživali uz glazbu, druženje i čašu domaćeg vina. Atmosfera je bila vesela i opuštena, a druženje se protegnulo do kasno u noć.

– „Ovo je fešta koja nas sve spaja, i domaće i goste. Svake godine je sve bolje i veselimo se što ova tradicija živi“, kazali su zadovoljni mještani.

Ribarska večer na Staševici i ove je godine potvrdila status jedne od omiljenih ljetnih manifestacija u dolini Neretve. Mirisi mora, domaća spiza i iskrena gostoljubivost domaćina stvorili su nezaboravnu atmosferu koju će posjetitelji zasigurno dugo pamtiti.