NEMA PREDAHA Na splitskom Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu dvenevno prođe i do četiristo pacijenata!

Zbog sve većeg broja turista, svako ljeto sve je veći pritisak hitnih bolesnika na splitski KBC. Najveća bolnica na jugu zemlje ljeti skrbi o više od milijun i pol pacijenata, a nedavno je otvoren i Objedinjeni hitni bolnički prijam.

Predaha nema. Kroz splitski OHBP dnevno prođe i do četiristo hitnih pacijenata. Kada život visi o koncu, svaka sekunda znači.

- Moramo znati strane jezike, i rukama (gestikulirati), mimikom i svačim, moramo se znati snaći, objasnila je Ivana Franov, medicinska sestra na trijaži za HRT.

A u čekaonici, nervoza raste...

Objedinjeni prijam srce je bolnice, da nije otvoren, kaže ravnatelj Julije Meštrović, ne zna kako bi funkcionirali ovog ljeta.

- Ako usporedimo ljetne i zimske mjesece to je između trideset pa do trideset pet posto bolesnika više ljeti negoli zimi. Od ukupnog broja svih bolesnika na našim hitnim prijemima jedna petina su stranci. Prema tome, to je veliko opterećenje, kazao je za HRT.

Opterećenje s kojim se uigrana ekipa stručnjaka, odlično nosi.

'Svaki pacijent, bez obzira na osiguranje, dobit će najbolju terapiju'

S pravne je strane jednostavnije kada su pacijenti iz Europske unije.

- Svi oni koji su iz Europske unije to imaju riješeno unaprijed, i to funkcionira besprijekorno, a to su većina, kazao je ravnatelj Meštrović.

- Plaćaju otprilike dvadeset posto punog troška liječenja. Manjina koji nisu državljani Europske unije idu po drugačijim naplatnim šemama. Mislim da nismo niti malo skupi, ustvrdio je Josip Krnić, anesteziolog i pročelnik OHBP-a.

- Svaki naš pacijent, bez obzira na to ima li ili nema osiguranje, dobije najbolju moguću terapiju koju naš KBC Split može pružit' i stvarno radimo po svjetskim standardima, dodao je.

Jer turisti koji završe u bolnici, neće se sjećati ni mora ni plaža, nego liječnika koji svoj posao rade iz ljubavi.