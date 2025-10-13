Nelegalni kamenolom ugrožava opskrbu pitkom vodom na jugu Dalmacije. Javio se gradonačelnik Franković

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković smatra da je problem s kamenolomom Začula u BiH ozbiljan te je za ponedjeljak najavio sastanak u Općini Ravno s predstavnicima Hrvatskih voda i Vodnog sliva BiH.

-Obaviješten sam o tome od naših sugrađana, čak sam dobio i neke videomaterijale, ne izgleda mi to dobro. Razgovarao sam s načelnikom Općine Ravno i dobio više neformalna uvjeravanja da je sve u redu. Međutim, inzistirao sam na sastanku, ali ne samo na razini općine nego i Hrvatskih voda koje na svojoj međuresornoj razini mogu utjecati na određene procese – rekao je ovog četvrtka gradonačelnik te još jednom naglasio da misli da je to problem te očekuje da će se kamenolom zatvoriti.

-Neminovno je na poziciji na kojoj se nalazi i prema kartama koje smo gledali da on može utjecati na kvalitetu vode. Ne mora, ali može, a ako već imamo potencijalnu opasnost nema razloga da bi jedni drugima kao dobri susjedi dobrim susjedima radili problem – poručuje. Napomenuo je da će inzistirati da se jasno definiraju zone zaštite izvorišta rijeke Omble i sa strane BiH, odnosno da i oni, kao što smo i mi napravili, utvrde zonu zaštite. Njihova će, dodao je, morati biti u malo većem opsegu jer se vrelo nalazi na području BiH.

-Potrebno je u konačnici donijeti jasne akte koji će onemogućiti da se u budućnosti događaju farme krava, kamenolom ili buduća zračna luka. To cijelo područje moramo štititi za budućnost naše djece. Svima je pa i našim susjedima u interesu da to nam voda ostane čista i pitka. Mi smo ti koji su pružili ruku i prema Općini Ravno i prema naselju Ivanica i prihvatili da ćemo iz Omble opskrbljivati vodom naselje Ivanica i da ćemo, kad oni pročiste svoje otpadne vode, iste ispuštati u kanalizacijsku mrežu Grada Dubrovnika, odnosno Župe dubrovačke. Tu smo bili korektni i očekujem korektnost i ne sumnjam da ćemo doći do zajedničkog rješenja za ova problem za kojeg uistinu mislim da je ozbiljan – naglasio je gradonačelnik.

Poručio je da pročistač radi svoj posao te pijemo čistu vodu. Istaknuo je da on može riješiti čak i neke stvari koje eventualno kamenolom može uzrokovati.