Kamenolom direktno ugrožava jedan od najvećih krških izvora Hrvatske. Znanstvenik zgrožen: "Što Grad radi oko toga? Ništa... Kamenolom je ilegalan i ugrožava pitku vodu"

Brian Lewarne, britanski znanstvenik i direktor istraživačkog društva Devon Karst, poznat po višedesetljetnim istraživanjima krških vodonosnika, uputio je dramatičnu poruku s Golubovog kamena. U svom obraćanju govorio je o ilegalnom kamenolomu koji, prema njegovim riječima, ugrožava Ombla izvorište i širi Dinarski krš, jedno od najvrjednijih prirodnih područja Europe.

Lewarne je karijeru započeo u UK Atomic Energy Authority i britanskom Ministarstvu obrane, a od 1974. specijalizirao se za hidrokemiju krša. Posljednjih dvadeset godina intenzivno istražuje Ombla izvorište i Trebišnjicu, a uzorke vode redovito nosi na analize u Veliku Britaniju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Ispod mene je podzemno jezero – a iznad njega ilegalni kamenolom“

„Ovo je dio svjetski poznatog Dinarskog krša. Ispod mene je jedno od najvećih krških vrela na Jadranu, koje napaja kišnica i podzemne vode iz Hercegovine. Sve se ovdje skuplja u ovom fantastičnom krškom području, a duboko ispod površine nalazi se ogromno podzemno jezero. To je vještački stvoreno vodno tijelo, zadržano iza izvorišta, koje se proteže stotinama metara u unutrašnjost. Ono je ključno za pitku vodu i za proizvodnju električne energije.

A ovdje, u samom srcu tog područja, nalazi se kamenolom. Možete li vjerovati? Nezakonit, nelegalan kamenolom, u sredini jednog od najzrelijih krških sustava na svijetu. To je potpuno besmisleno. Svaka kap ulja, svaka kemikalija, svaka čestica otpada iz tog kamenoloma završava u podzemlju, u vodi koju ljudi piju i od koje ovisi proizvodnja struje“, naglasio je Lewarne.

„Kamenolom izravno prijeti i količini i kvaliteti vode. Količina je važna za električnu energiju, a kvaliteta za pitku vodu. Ovdje postoje jasno određene zaštitne zone, no ovaj kamenolom izravno zadire u jednu od njih. To znači da ugrožava cijeli sustav zaštite, a time i živote ljudi“, upozorio je britanski znanstvenik.

Dodao je kako kvaliteta vode već desetljećima trpi zbog industrije u zaleđu:

„Nažalost, znam da se kvaliteta vode pogoršava godinama, zbog industrije u okolici Trebinja i šire. No ovaj kamenolom dodatno uništava ono što je preostalo.“

„Što Dubrovnik radi oko toga? Ništa...“

Lewarne je bio posebno oštar prema institucijama i lokalnim vlastima:

„Ovo je mature karst, duboki, zreli krš, o kojem se uči na sveučilištima diljem svijeta. To je svjetski poznata prirodna vrijednost. A ovdje ga devastiraju. Razina obrazovanja i svijesti o okolišu je minimalna. U Bosni i Hercegovini gotovo da ne postoji, a u Hrvatskoj je nešto bolja – ali ne dovoljno da se zaustavi kamenolom.

Što Dubrovnik radi oko toga? Ništa... To je strašno. Ovo se događa pred njihovim očima, a nitko ne poduzima ništa da zaštiti izvor koji je od presudne važnosti i za ljude i za prirodu.“

„Ne možete graditi industriju na ovakvom kršu“

„Moram ponoviti: ne možete graditi kamenolome niti bilo kakvu industriju na ovakvom kršu. Ovdje je sve povezano – površina i podzemlje. Jednom kad dođe do zagađenja, ono se širi podzemnim kanalima i gotovo ga je nemoguće kontrolirati. To je ključ problema. Ovdje se ne radi o maloj lokalnoj priči, ovo je pitanje očuvanja jednog od najvažnijih krških sustava na svijetu“, naglasio je Lewarne.

Apel za zaštitu Dinarskog krša

Lewarne je zaključio apelom međunarodnoj i domaćoj javnosti:

„Dinarski krš nije samo lokalno pitanje. On je svjetski poznat, prepoznat na sveučilištima, u znanstvenim radovima i istraživanjima. No ovdje ga uništavaju zbog kratkoročnih interesa. To nije samo ilegalno, to je – potpuno neodgovorno.“