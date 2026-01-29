Nekoliko vatrogasnih intervencija na širem splitskom području tijekom jučerašnjeg dana

Vatrogasne postrojbe na širem splitskom području tijekom jučerašnjeg dana su imale nekoliko intervencija različitog karaktera, od pružanja pomoći hitnim službama do tehničkih intervencija i sanacije požara.

U Makarskoj je u 6:25 sati zabilježena intervencija pružanja ispomoći djelatnicima Hitne medicinske pomoći. Na terenu su sudjelovala dva vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Makarska s jednim vozilom.

Na području Hvara, u 10 sati, vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar intervenirali su na sanaciji požara na odlagalištu otpada. U intervenciji je sudjelovao jedan vatrogasac s jednim vozilom, a požar je uspješno stavljen pod kontrolu.

U večernjim satima, u Dugopolju u 20:05 sati, zabilježena je tehnička intervencija otvaranja vrata stana. Na intervenciju su izašli vatrogasci DVD-a Dugopolje, koji su s jednim vozilom i dva vatrogasca uspješno riješili situaciju.

Sve intervencije su završene bez većih poteškoća.