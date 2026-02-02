Nekoliko vatrogasnih intervencija na području Splita i županije

Vatrogasne postrojbe na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imale su tijekom posljednja 24 sata nekoliko intervencija različitog karaktera.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u nedjelju u 10:05 sati u Lazarici, gdje je provedena tehnička intervencija otvaranja lifta.

Na području grada Splita zabilježena je i intervencija DVD-a Žrnovnica.. U 12:08 sati DVD Žrnovnica izašao je na teren s jednim vozilom i tri vatrogasca zbog požara trave i niskog raslinja na površini od oko 100 četvornih metara, u Ulici 4. gardijske brigade, na području golf terena. Požar je brzo stavljen pod nadzor.

Na području županije zabilježena su dva događaja. U mjestu Goručica kod Sinja, u 13:56 sati izbio je požar trave, pri čemu je opožareno oko 6.000 četvornih metara površine. Na intervenciji je sudjelovala Javna vatrogasna postrojba Sinj s jednim vozilom i dva vatrogasca.

U Kaštel Gomilici, u Primorskoj ulici, u 16:43 sati DVD Gomilica intervenirao je zbog poplavljenog toaleta, gdje je bilo potrebno zatvoriti ventil za vodu. Na intervenciji je sudjelovao jedan vatrogasac s jednim vozilom.

Sve intervencije završile su bez ozlijeđenih osoba.