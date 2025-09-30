Nekoliko ulica u Splitu i okolici sutra su bez struje. Pročitajte gdje i kad su radovi na elektromreži

HEP javlja da će sutra, 1.listopada, dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
Split
Ulica: Slobode 32, 34 i 36
Vrijeme: 08:30 - 14:00
Ulica: Table 27, 29 i 33
Vrijeme: 08:30 - 14:00
Kaštel Lukšić
Ulica: Stupi, Šet. braće Butir, Dr. Bonaventure Burića, Obrov, Sv. Roka, Jerolima i Nikole Vitturija, Brce, Dr. Josipa Omašića, Murtinica, Primoštenska, Stepinčeva, Dr. Franje Tuđmana 447-509 i 652-744, Sibovica 1-6
Vrijeme: 07:30 - 10:00
Sinj
Ulica: Ulica Ćosin potok
Vrijeme: 08:30 - 14:30
