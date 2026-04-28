Nekoliko provale u ambulante u Dalmaciji: Ukradeni lijekovi, šteta oko 900 eura

Oglasila se policija

U razdoblju od 26. do 27. travnja u Šibeniku je nepoznati počinitelj provalio u dvije ambulante obiteljske medicine iz kojih je otuđio lijekove. Nakon toga pokušao je provaliti i u treću ambulantu, no u toj namjeri nije uspio.

Prema dostupnim informacijama, nastala materijalna šteta procjenjuje se na oko 900 eura. Policija provodi istragu i traga za počiniteljem. 

Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihova otkrivanja.

 

