Nekoliko provale u ambulante u Dalmaciji: Ukradeni lijekovi, šteta oko 900 eura

U razdoblju od 26. do 27. travnja u Šibeniku je nepoznati počinitelj provalio u dvije ambulante obiteljske medicine iz kojih je otuđio lijekove. Nakon toga pokušao je provaliti i u treću ambulantu, no u toj namjeri nije uspio.

Prema dostupnim informacijama, nastala materijalna šteta procjenjuje se na oko 900 eura. Policija provodi istragu i traga za počiniteljem.

Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihova otkrivanja.