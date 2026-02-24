Nekoliko ljudi prevareno putem društvenih mreža. Omišanin ostao bez 44 tisuće eura

U petak, 20. veljače, muškarac s područja Solina postao je žrtvom računalne prijevare. Pregledavajući društvenu mrežu uočio je oglas za koji je smatrao da vodi do investicijske zarade. Nakon što je kliknuo na poveznicu, zaprimio je e-mail poruku i poziv nepoznatog muškarca koji ga je uvjerio da se registracijom u aplikaciju ulaže u kriptovalute. Kako bi mu navodno bila isplaćena dobit, zatražena je uplata početnog uloga, kao i dostava osobnih i financijskih podataka te broja bankovne kartice. Oštećeni je postupio prema uputama, nakon čega je počinitelj s njegova računa neovlašteno skinuo 14.350 eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Također, 33-godišnji muškarac iz Splita putem aplikacije za dopisivanje zaprimio je poruku u kojoj ga je nepoznata osoba tražila da potvrdi i pošalje svoje osobne podatke. Uvjeren da plaća troškove dostave, u dva je navrata uplatio oko 600 eura na račun nepoznate osobe.

Evidentirana su još dva slučaja prijevare. Muškarac s područja Trogira putem društvene mreže stupio je u kontakt s nepoznatim prodavateljem karata za koncert. Uplatio je 125 eura, no karte nikada nije dobio. Također, 43-godišnja žena je u studenome 2025. godine putem interneta od tvrtke naručila i platila mobilni uređaj koji joj do danas nije isporučen, čime je oštećena za 888 eura.

Na području Makarske 81-godišnjakinja iz Tučepa prijavila je da ju je 20. veljače 2026. godine telefonski kontaktirao nepoznati počinitelj i naveo da mu preda 7.000 eura, uz obrazloženje da postoji sumnja kako se radi o krivotvorenim novčanicama.

Na području Omiša 57-godišnjak je prijavio da ga je nepoznata osoba telefonski kontaktirala vezano uz navodno trgovanje dionicama te zatražila uplatu novca na ime poreza na dobit. U razdoblju od 16. do 19. veljače 2026. godine uplatio je ukupno 44.400 eura.

U svim navedenim slučajevima provodi se kriminalističko istraživanje.

"Još jednom upozoravamo građane da ne otvaraju sumnjive poruke, ne instaliraju aplikacije prema uputama nepoznatih osoba te nikada ne dostavljaju IBAN, broj kartice, PIN ili m-token kodove. U slučaju sumnjivih poziva ili transakcija odmah prekinite komunikaciju, obavijestite svoju banku i događaj prijavite policiji na broj 192", poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.