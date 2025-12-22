Nekolicina mještana Basta ostala bez pristupa svojim kućama: Zbog odrona zatvorena cesta do daljnjega, evo što se sve poduzima

Dio mještana Basta u Općini Baška Voda ostao je bez pristupa svojim kućama zbog oštećenje lokalne ceste do kojeg je došlo u petak, uslijed radova na zemljištu ispod prometnice.

Prema navodima mještana, tijekom iskopa došlo je do odrona i značajnog propadanja ceste, pri čemu s donje strane nedostaje gotovo metar kolnika.

Razgovarali smo s komunalnim redarom, kazao nam je što se sve poduzelo vezano uz oštećenje ceste.

"Uslijed radova je došlo do odrona nerazvrstane ceste. Izašli smo na teren u petak popodne i preventivno smo zatvorili cestu. Postavili smo znakove kako ne bi došlo do neke nesreće, a u subotu smo postavili 'new jersey' te i na taj način zatvorili promet. Danas smo ponovno bili na terenu, zajedno s predstavnicima investitora i izvođača radova, krenulo se u sanaciju. Načelnik je donio odluku kojom se zatvara nerazvrstana cesta za sav promet. Poduzimamo sve radnje koje su potrebne", kazao nam je komunalni redar Mario Pejković.

Cesta inače vodi do nekoliko objekata u naselju Bast, a za promet će biti zatvorena dok se odron ne sanira.

"Žao mi je ljudi koji ne mogu do svojih kuća, ali bolje je zatvoriti cestu nego da se nešto dogodi. Investitor ulaže maksimalan napor da pronađe izvođača radova koji bi to sanirao. I prije ovoga je cesta bila u lošem stanju, a investitori su pripremili cijeli projekt geomehanike da bi se cestu dovelo u stanje da može izdržati i puno veće opterećenje nego sada", kaže nam za kraj Pejković.