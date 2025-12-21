Drama u Dalmaciji: cesta se urušila, mještani odsječeni od svojih kuća

Redakciji se s apelom za pomoć obratila skupina mještana mjesta Bast u općini Baška Voda, upozoravajući na ozbiljno oštećenje lokalne ceste do kojeg je došlo u petak, uslijed radova na zemljištu ispod prometnice.

Prema navodima mještana, tijekom iskopa došlo je do odrona i značajnog propadanja ceste, pri čemu s donje strane nedostaje gotovo metar kolnika. Unatoč tome, promet se tijekom cijelog dana odvijao nesmetano jer iz vozila nije vidljivo koliko je cesta oštećena. Jedino upozorenje na opasnost bila je postavljena zaštitna ograda, dok se stvarno stanje moglo uočiti tek kada se stane i pogleda ispod ceste.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mještani ističu da je cesta nekoliko dana prije odrona već bila vidljivo ulegnuta, no unatoč tome nitko nije reagirao, a radovi su se nastavili. Kako navode, bilo je jasno da iskopi ispod prometnice nose ozbiljan rizik urušavanja.

Nakon samog odrona na teren je izašao komunalni redar, no cesta tada nije bila zatvorena. Stanarima kuća koje se nalaze ispod oštećenog dijela, prema tvrdnjama mještana, rečeno je da hitno napuste svoje domove. Cesta je službeno zatvorena tek u subotu, nakon ponovnog izlaska komunalnog redarstva na teren. Mještanima, međutim, nije poznato tko je donio odluku o zatvaranju, je li na terenu bio netko od stručnih službi te postoji li procjena sigurnosti ili plan kako u što kraćem roku omogućiti barem privremeni prolaz.

Riječ je o jedinom pristupnom putu automobilima za veći broj kuća koje se nalaze iznad mjesta odrona. Obitelji s djecom, starije osobe i ostali stanovnici sada do svojih domova mogu doći isključivo pješice. Dodatnu zabrinutost izazivaju najavljene oborine, nadolazeći blagdani i već spominjani nedostatak radne snage, zbog čega se mještani pitaju koliko će dugo biti odsječeni i kada će ponovno moći normalno pristupiti svojim kućama.

Prema informacijama koje su dostavili redakciji, do odrona je došlo tijekom iskopa na zemljištu predviđenom za gradnju obiteljske kuće, pri čemu je, kao uvjet za izdavanje građevinske dozvole, bila propisana izgradnja potpornog zida uz cestu. Na samom gradilištu, ističu, nije istaknuta građevinska tabla s osnovnim podacima o investitoru i dozvoli, zbog čega se dodatno postavlja pitanje kako su takvi radovi uopće odobreni i tko ih je dopustio.