Kaštela ponovno postaju središte zborske glazbe: Stiže "Canta Dalmatia"

U Kaštelima će se i ove godine održati regionalna smotra zborova i malih vokalnih sastava „Canta Dalmatia“, koja će okupiti brojne izvođače iz cijele Dalmacije. Manifestacija će biti održana u subotu, 9. svibnja, s početkom u 19 sati u Kulturnom centru Kaštela, u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva „Bijaćka vila“ – Kaštela.

„Canta Dalmatia“ tijekom godina prerasla je okvire obične smotre te postala mjesto susreta pjevača, dirigenata i ljubitelja zborske glazbe iz različitih dalmatinskih gradova. Organizatori ističu kako manifestacija njeguje tradiciju zajedničkog pjevanja, kulturnu razmjenu i prijateljstvo među društvima, a svake godine okuplja sve veći broj sudionika i publike.

Na ovogodišnjem izdanju nastupit će devet zborova i vokalnih sastava iz Kaštela, Splita, Makarske, Drniša i Zadra. Među njima su HPD „Bijaćka vila“ – Kaštela, Pjevačka skupina MKD „Makedonija“ – Split, HKD „Napredak“ – Makarska, MPD „Mirta“ – Split, Mješoviti zbor KUDŽ „Filip Dević“ – Split te HGPD „Zoranić“ – Zadar.

Organizator, HPD „Bijaćka vila“, jedno je od najstarijih kulturnih društava u Kaštelima te već desetljećima djeluje na očuvanju i razvoju glazbene kulture kroz koncerte, festivale i suradnje sa zborovima iz Hrvatske i inozemstva.