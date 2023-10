Nekadašnji trener Hajduka brutalno iskreno o potezu Marka Livaje: Najviše me boli da se ovo...

'Nakon dugog razmišljanja donio sam odluku o odlasku iz hrvatske reprezentacije o čemu sam prije ove objave obavijestio Hrvatski nogometni savez', napisao je Marko Livaja i dodao:

'Izborniku i stožeru zahvalan sam na svom vremenu provedenom u reprezentaciji i priznanju kao igraču, a uvijek će mi posebno u srcu ostati bronca iz Katara i atmosfera koja je vladala među suigračima te radost u cijeloj državi i dijaspori koja je vladala zbog sjajnog uspjeha. Ponosan sam na svaki nastup za moju domovinu i želio bih da fokus i pozitiva budu usmjereni prema igračima, nadam se da će u miru i bez tenzija dočekati sljedeće bitne utakmice. Hvala svima na podršci, a reprezentaciji od srca želim sreću i uspjeh sada i u daljnjoj budućnosti.'

Ovog ponedjeljka, iako je u priopćenju objasnio kako žali za Livajin odlaskom te da poštuje njegovu odluku, izbornik Dalić bio je nešto suzdržaniji, piše tportal.

'Kao prvo, meni je žao da je Marko donio takvu odluku. Mogao je dati još puno reprezentaciji. Hvala na svemu što je dao za reprezentaciju. Dvije godine jako lijepe suradnju. Uvijek sam govorio da poštujem i razumijem odluku svakog igrača koji je to napravio. Podržavam Marku, želim mu svu sreću u karijeri. To je sve što ću reći o toj situaciji. Moj je fokus na ono što slijedi, imate naša priopćenja', prije nego je okupio ostale reprezentativce, rekao je Zlatko Dalić.

Iako Livaje nije bilo za rujanske okršaje, ovog puta našao se na Dalićevom popisu. A taj je popis objavljen netkom prije derbija između Hajduka i Dinama, te smo od Hrvoja Vejića tražili komentar, odnosno razmišljanje hoće li Livaji taj povratak u reprezentaciju biti dodatni motiv.

'Istina je da je Livaja bio malo nervozan zadnje vrijeme. I da je i on bio očito u nekoj krizi, jer to je neminovno. Niti jedan igrač ne može cijelu sezonu biti na najvišem nivou. Mislim da je i njega sve to oko reprezentacije kopkalo, ali i da će mu ovaj Dalićev poziv koristiti, odnosno da će ga primiriti i da ćemo već u derbiju opet gledati najbolje izdanje Livaje', rekao nam je Vejić prije desetak dana.

I sada je isto pitanje postavljeno Zoranu Vuliću, Splićaninu, bivšem igrači i treneru, koji je bio i dio Barićevog stožera na Euru u Portugalu.

'A što je bio nervozan? Pa nervozan si samo kada si bolestan. A dok si zdrav moraš maksimalno pošteno odrađivati svoj posao. Najvažnije je da si živ i zdrav, a a kada si u takvom stanju moraš korektno odrađivati posao', pomalo tajanstveno rekoa je Zoran Vulić za tportal, ali je dodao.

'Žalosti me što se ovaj Livajin potez gleda kroz klubaške priče. Jedni ga kritiziraju, drugi podržavaju. Ja mogu samo reći da je to odluka koju treba poštovati. Nemojmo od toga raditi slučaj, jer dečko to nije zaslužio. Opraštali su se i igrači sa 100 i više utakmica, pa nikome ništa. Najviše me boli da se ovo politizira, odnosno da se dijelimo na sjever i jug'.

'Što se reprezentacije tiče, ova odluka joj neće naškoditi, jer postoji kult reprezentacije. Osim toga, ovo je prilika za neke druge igrače, u ovom slučaj možda za Petra Musu', završio je Vulić.