Nekadašnji predsjednik NO Hajduka: "Bio sam neposredno uključen..."

Aljoša Pavelin, nekadašnji predsjednik Nadzornog odbora HNK Hajduk, objavio je da uskoro izlazi knjiga u kojoj donosi analizu modela upravljanja klubom. Kako poručuje, u raspravama o Hajduku emocija često preuzima glavnu riječ, dok operativna stvarnost, struktura odgovornosti i dugoročna održivost ostaju u sjeni.

"Dovoljno blizu da se uvjerim u vrijednosti, ali i ograničenja"

Pavelin navodi da je, kao predsjednik Nadzornog odbora, bio izravno uključen u model upravljanja.

"Kao predsjednik Nadzornog odbora Hajduka, bio sam neposredno uključen u njegov model upravljanja - dovoljno blizu da se uvjerim u njegove vrijednosti i dosege, ali i njegova ograničenja", istaknuo je u objavi. U nastavku upozorava da se o modelu najčešće govori kroz dnevnu polemiku, a znatno manje kroz elemente koji, po njemu, čine temelj uspjeha organizacije.

"O modelu se svakodnevno raspravlja kroz emociju i dnevnu polemiku, a vrlo rijetko kroz strukturu odgovornosti, operativnu provedbu i dugoročnu održivost", poručio je Pavelin.

"Percepcija često zasjenjuje stvarnost"

Pavelin smatra da je kod kluba poput Hajduka, koji nosi snažan emotivni naboj, lako upasti u zamku dojma i percepcije. "U priči oko kluba čije ime nosi toliku emociju, percepcija često zasjenjuje stvarnost", naglasio je. Dodaje i da se rezultati ne mogu graditi na osjećaju, nego na svakodnevnom radu i jasnim procedurama.

"Uspjeh se, međutim, ne gradi na dojmovima, nego kroz odgovornost, procese i svakodnevne odluke", navodi.

"Dokumentiran zapis" i motiv za knjigu

Knjigu opisuje kao pokušaj da ostavi strukturiran i argumentiran prikaz sustava u kojem je sudjelovao, temeljen na činjenicama i kontekstu.

"Zato sam smatrao važnim ostaviti dokumentiran zapis - temeljen na činjenicama, kontekstu i argumentima. Tako je nastala i ova knjiga", stoji u objavi. Posebno naglašava kako knjigu ne vidi kao obračun, nego kao analitički materijal. "Ne kao napad. Ne kao obrana. Nego kao analiza sustava", poručio je Pavelin.

Kada i gdje se knjiga može kupiti

Prema najavi, prodaja knjige počinje 23. veljače 2026. i to putem stranice www.lightseeker.hr, a bit će dostupna i u knjižarama Školske knjige. Dodatne informacije i sadržaji vezani uz knjigu dostupni su i na autorovoj Facebook stranici.

"Prodaja knjige kreće 23.02.2026. na: www.lightseeker.hr", objavio je Pavelin. "Knjiga će biti dostupna i u knjižarama Školske knjige", dodao je.