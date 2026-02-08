Nekadašnji igrač Hajduka proslavio rođendan u srcu Splita, sam je uzeo harmoniku u ruke

Nekadašnji igrač Hajduka Stipe Andrijašević sinoć je u ugodnoj atmosferi kafića Kala u splitskom Getu, nedaleko od Zlatnih vrata, proslavio svoj 59. rođendan.

Proslava je protekla u opuštenom i veselom ozračju, a slavljenik je dodatno iznenadio okupljene goste kada je sam uzeo harmoniku u ruke i zapjevao, pobrinuvši se za dobru zabavu tijekom večeri. Rođendansko druženje potrajalo je uz pjesmu i smijeh, baš u dalmatinskom duhu.

Podsjetimo, caffe bar Kala, smješten tik uz Zlatna vrata, obilježio je nedavno prvi rođendan, a tim povodom okupila se ekipa iz palače i okolnih ulica, prijatelji, susjedi i gosti, koji su se družili uz torte, hranu i piće, a ugodnu atmosferu dodatno je upotpunila dobra glazba. Bio je to onaj tip događaja kakav se u staroj gradskoj jezgri rijetko vidi, ali se itekako osjeti – opušten, iskren i ljudski.