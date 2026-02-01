Posebna fešta u splitskom Getu: Gosti su dolazili s malim znakovima pažnje, ali najvrjednije što su donijeli bila je dobra volja

U nedjelju, 1. veljače, u caffe baru Kala, smještenom tik uz Zlatna vrata, obilježen je prvi rođendan ovog sve popularnijeg mjesta u srcu Dioklecijanove palače.

Tim povodom okupila se ekipa iz palače i okolnih ulica, prijatelji, susjedi i gosti, koji su se družili uz torte, hranu i piće, a ugodnu atmosferu dodatno je upotpunila dobra glazba. Bio je to onaj tip događaja kakav se u staroj gradskoj jezgri rijetko vidi, ali se itekako osjeti – opušten, iskren i ljudski.

Fešta koja čuva duh stare gradske jezgre

U vremenu kada se sve češće govori o gubitku društvenog života iz povijesne jezgre Splita, ovakva okupljanja imaju posebnu težinu. Kala je još jednom pokazala da kafić može biti više od mjesta za kavu – prostor susreta, razgovora i povezanosti ljudi koji u Palači žive ili joj se rado vraćaju.

Vlasnici i ekipa bara odlučili su rođendan obilježiti upravo onako kako i rade cijele godine – otvorenih vrata, uz srdačnost i bez velike pompe. Gosti su dolazili s malim znakovima pažnje, ali najvrjednije što su donijeli bila je dobra volja.

Glazba, smijeh i poznata lica

Za glazbeni dio pobrinuli su se prijatelji kuće, pa su se gitara i harmonika spontano uklopile u ambijent Geta. Smijeh, razgovori i pjesma trajali su satima, a atmosfera je bila takva da se rijetko kome žurilo kući.

Nije bilo važno tko je došao s poklonom, a tko bez – svi su bili jednako dobrodošli. Upravo u tome leži čar ovakvih mjesta i ovakvih događaja.

Mala fešta, velika poruka

Prvi rođendan Caffe bara Kala nije bio samo slavlje uspješnog poslovanja, nego i poruka da društveni život u staroj gradskoj jezgri još uvijek ima šansu. Dok god postoje ljudi koji se trude, otvaraju vrata i okupljaju svijet – Get neće biti samo kulisa, nego živi dio grada.

Sretan rođendan Kali – i samo naprijed.