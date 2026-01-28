NEKA SVA NAŠA DICA BUDU DICA SRITNIH LICA U nedjelju 45. Dičji krnjeval donjih Kaštela. Budite dio tradicije i pridružite se krnjevalu

Primopredajom ključeva Grada maškarama – službeno je krenulo peto godišnje doba u Kaštelima. Doba maski, veselja, plesa, šala i pošalica, te krnjevala po gradskim ulicama.

Ove nedjelje, 1. veljače u 13 sati, očekuje nas 45. Dičji krnjeval donjih Kaštela pod motom ''Neka sva naša dica budu dica sretnih lica''. Polazak je, već tradicionalno, iz Lucijinog puta, preko donjokaštelanske rive do parkinga ex. Plavi Jadran gdje će za svu djecu održati prigodni program.

- U našoj maškaranoj povorci očekujemo oko 800 djece iz odgojnih ustanova, s njihovim nastavnicama i odgajateljima. S nama su i ovoga puta osnovne škole, Ostrog, Bijaći i prof. Filip Lukas. Djeca iz vrtića i njihove tete prate nas i podržavaju godinama izrađujući maštovite i prekrasne maske pa će se tako i ovoga puta u povorci naći djeca iz DV Kaštela, Čarobni pianino, Bili tići, Primorski dolac, Marina, Sunce moje malo. Pored njih imamo i djecu iz Centra Maestral podružnica Kaštela, a u povorci sudjeluje i Pomladak Poklada, Plesni klub Mot i Kaštelanske mažoretkinje. Kao novi članovi naše povorke ove godine je obrt za usluge dadilja Narnia – pojašnjavaju nam iz Poklada.

- Vjerujemo kako ni ove godine neće nedostajati maštovitih maski, likova iz crtića i bajki, a nakon što povorka prođe cijelu rutu na parkingu u Kaštel Starom ih očekuje i nastup članice Voica, Mire Oštrić.

Iz Poklada još jednom apeliraju na sve roditelje da djecu ostave u sigurnim rukama odgajatelja te da ne hodaju uz povorku jer time samo stvaraju nered tijekom povorke.