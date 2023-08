NEDOVOLJNO PODATAKA ZA KATEGORIZACIJU KVALITETE ZRAKA Preliminarni izvještaj NZJZ-a pokazao u srpnju manje ukupne taložne tvari, arsen tri puta jači od godišnje granične vrijednosti na Brdima

Preliminarni izvještaj županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo o ispitivanju kvalitete zraka za razdoblje ožujak - srpanj 2023. s mjernih postaja Grada Splita (GK Brda i GK Neslanovac) nije donio i ocjenu kvalitete zraka. Prema dosadašnjim mjerenjima vremenska pokrivenost je 8,22 % što je nedovoljno za njegovu kategorizaciju.

"Međutim 98 percentil za mjerenje As na mjernoj postaji LČ Brda1 iznosi 23,162 ng/m3, a na mjernoj postaji LČ Brda 2 iznosi 8,893 ng/m3, pa je na obje lokacije veći od propisane srednje godišnje ciljne vrijednosti (ciljana vrijednost, CV = 6 ng/m3). Za sve ostale mjerne parametre na obje lokacije percentil je niži od propisanih srednjih graničnih i ciljnih vrijednosti", stoji u dokumentu NZJZ-a kojeg je naručio i objavio Grad Split na svojim stranicama.

(98 percentil bi u ovom slučaju značilo da je 98 posto vrijednosti rezultata uzoraka nešto manja od naznačene, a 2 posto ista ili viša od naznačene)

Mjerenja ukupne taložne tvari (UTT) i metala u UTT:

• Srednje vrijednosti mjesečnih izmjerenih UTT i srednje vrijednosti As u UTT na sve tri mjerne lokacije više su od propisanih srednjih godišnjih graničnih vrijednosti (GV UTT= 350 mg/m2d; GV As = 4 μg/m3).

• Srednje vrijednosti za ostale metale (Cd, Ni , Pb i Tl) u UTT, na sve tri mjerne lokacije, niže su od propisanih srednjih godišnjih graničnih vrijednosti.

• 98 percentil za mjerenje UTT na sve tri mjerne lokacije veći je od propisane srednje godišnje granične vrijednosti.

• 98 percentil za mjerenje As je na sve tri mjerne lokacije viši od srednje godišnje granične vrijednosti (GV As = 4 mg/m2d).

• 98 percentil za Ni viši je na lokacijama UTT Brda 1 i UTT Brda 2 od propisane srednje godišnje granične vrijednosti (GV Ni = 15 mg/m2d).

Detaljnije podatke i objašnjenja mogu se naći na u Preliminarnom izvještaju NZJZ-a na stranicama Grada Splita.