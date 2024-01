NEDJELJA U ZNAKU SPORTA Evo gdje gledati vaterpoliste i rukometaše

Nakon sjajnih predstava naših vaterpolista i rukometaša u petak pred nama je, uvjereni smo, još jedan prekrasan dan hrvatskog sporta.

Prema već uigranom receptu najprije ćemo pratiti izabranike Ivice Tucka koji brane europsko zlato. Prema prvotnom rasporedu, dva su bila termina polufinala, 16.30 i 20.15. Sudar Hrvatske i Mađarske trebao je biti posljednji na programu u nedjelju, no Hrvatski vaterpolski savez poslao je zahtjev LEN-u da igra u terminu od 18.30, u kojem su trebali igrati reprezentacije za poredak, kako ne bi došlo do kolizije s utakmicom rukometne reprezentacije, pišu 24sata.

Čeka nas susjedski klasik u borbi za finale, ali ne protiv Srbije, koja je bila veliki favorit u svom četvrtfinalu, nego protiv pomlađene Mađarske, koja je trijumfirala nakon peteraca 15-14 zahvaljujući bizarnom promašaju Riječanina Marka Radulovića.

Gdje gledati vaterpolo: Hrvatska - Mađarska?

Krovna europska vaterpolska organizacija izašla je ususret HVS-u pa će "barakude" u bazen konačno, po želji, od 18.30. Španjolska će protiv Italije u bazen u prvom terminu od 16.30. Prijenos utakmice je na HRT2.

Znate kakvi smo mi Hrvati. Dovoljna nam je samo jedna sjajna utakmica da nam se zapale snovi o europskom zlatu u rukometu, jedino koje naši rukometaši zasad nisu osvojili. Pomlađena Hrvatska u 1. je kolu Eura razmontirala Španjolce, a danas joj slijedi okršaj s Austrijom. Koje nipošto ne treba podcijeniti.

- Želim da budemo na 100 posto, pa koliko ode daleko… Fizički još mogu izdržati, spremni su na trčanje, spremni su na sve, jer su to profesionalci i ne mislim da će se problem širine osjetiti u drugoj utakmici. Ne možemo biti ni na 80, ni na 92 posto, nego na 100 posto, a bolja smo momčad od Austrije i to želimo dokazati. Ne pobjeđuje uvijek bolji, nego onaj tko to više želi – zaključio je izbornik Goran Perkovac.

Austrijanci su, podsjetimo, u 1. kolu slavili protiv Rumunja 31-24 tako da je današnja utakmica borba za prvo mjesto u grupi.