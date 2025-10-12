Nedjelja bez brige: provjerite gdje danas u Splitu možete kupiti sve za ručak!

Prema izmjenama Zakona o trgovini, hrvatski trgovci mogu odabrati samo 16 nedjelja u godini u kojima će raditi. Provjerili smo kako će trgovine raditi ove nedjelje.

SHOPPING CENTRI

Ove nedjelje od trgovačkih centara rade samo Joker i City Centar One, dok Mall of Split ostaje zatvoren.

TRGOVINE

KONZUM - Najažurnije informacije o radnim vremenima svih prodavaonica, možete pronaći OVDJE.

LIDL - Popis trgovina koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE.

Split - Poljička (Poljička cesta 37) te Split - Spinut na adres Nikole Tesle 16a

TOMMY - Popis trgovina koje će biti otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.

KAUFLAND - Trgovine Kauflanda ove nedjelje neće raditi.

SPAR I INTERSPAR - Popis možete pogledati OVDJE.

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.