Nedavno pretukao suprugu u alkoholiziranom stanju i policija mu je pronašla cijeli arsenal oružja, a u subotu se zabavljao na koncertu srpskog pjevača!

Denis Buntić, bivši hrvatski rukometni reprezentativac kojeg je supruga prijavila za nasilje u obitelji u alkoholiziranom stanju, snimljen je na Kupresu dok se s čašom u ruci penje na pozornicu tijekom koncerta Dejana Matića i nešto dobacuje bubnjaru, pišu 24sata. Naposljetku je morao intervenirati zaštitar.

Snimka koju im je poslao čitatelj nastala je u subotu 30. prosinca, na nastupu popularnog pjevača u sklopu Kupres Winter Festa.

- Nekoliko puta se pokušavao popeti na pozornicu i doći do Matića, a zaštitari su ga zaustavljali. Nije radio prevelike probleme, iako je bio pijan. To se sve događalo usred koncerta, oko 1.45 ujutro - kaže čitatelj za 24sata. Na snimci se vidi kako Buntić pruža ruku bubnjaru usred svirke, kako pokušava održati ravnotežu na pozornici te kako naposljetku do njega dolazi zaštitar i govori mu nešto na uho, a Buntić diže čašu u zrak i pjeva.

24 sata navode da su pokušali dobiti komentar od organizatora i Matića, ali nisu bili dostupni.

Podsjetimo, Buntića je supruga Klara još 22. rujna prijavila zbog nasilja u obitelji. Prijavila ga je da ju je pretukao u obiteljskoj kući u kojoj su živjeli s devetomjesečnim sinom. Tijekom pretresa kuće, policija mu je pronašla cijeli arsenal oružja, uključujući automatske puške i zolje. Svejedno, sud u Ljubuškom na kojem mu godinama radi majka, odlučio je da ne mora u pritvor. Unatoč žalbama tužiteljstva, sud u Ljubuškom je ustrajao na tome da ne mora iza rešetaka, čak i nakon objavljivanja mučnog audiozapisa na kojem se čuje kako Buntić mlati suprugu. I dalje je na slobodi, a nedavno mu je ukinuta mjera svakodnevnog javljanja u policiju. Isti sud u Ljubuškom na kojem mu radi majka i koji je odlučio da ne mora u pritvor, donio je odluku o ukidanju ove mjere.

Osim nje, Buntiću je izrečena i mjera zabrane približavanja supruzi. Klara Buntić nam je ranije rekla da su Denisu izrečene još dvije mjere, osim one zabrane prilaska i javljanja policiji. Naređeno mu je da mora na psihosocijalno liječenje i liječenje od ovisnosti. Još uvijek je na snazi mjera protiv približavanja supruzi, koja je u međuvremenu pokrenula brakorazvodni proces.

Odluka o puštanju Denisa Buntića iz pritvora šokirala je javnost, a sudac Filip Šaravanja, koji je postupao u ovom slučaju, a kojeg su 24sata danima neuspješno pokušala dobiti na telefon ili pronaći u zgradi suda u Ljubuškom, kao razlog zbog kojeg nasilnik nije iza rešetaka naveo je kako je vjerovao da neće biti svjedoka. Zašto? Jer mu je poznato da očevici ne prijavljuju takve stvari.

Snimku možete pogledati OVDJE.