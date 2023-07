NE ZNA SE TKO PIJE, TKO PLAĆA Omišanima i ovu sezonu 'nebulozni' parking zadaje glavobolje: „Ne znamo više što je dozvoljeno, što nije. A svi šute“

Omiška gužva tijekom ljetnih mjeseci već je nadaleko poznata. Taj gradić uz rijeku Cetinu tijekom turističke sezone je doslovno 'zakrčen' i prometno (gotovo) neprohodan.

No, nedostatak infrastrukturnih kapaciteta u pojedinim dalmatinskim gradovima, stanovnicima zadaje glavobolje. Tako je bolna točka Omišana, nedostatak parkirnih mjesta. Ovo je priča koja se iz sezone u sezonu ponavlja.

Ogromne gužve, prometni kaos, lovljenje parkinga, dobro su poznate scene. A kad vam se slučajno i posreći da na javnoj površini uspijete parkirati svoj automobil, ne zaboravite platiti, jer kazana će vas sustići, premda možda i niste znali da se taj dio, doslovno makadama, naplaćuje.

Nebulozna situacija

Naime, našem portalu se javila čitateljica, kojoj se, prema njenim riječima, dogodila totalno nebulozna situacija.

„Prije nekoliko mjeseci parkirala sam automobil na makadamu na Punti kod Kuglane- Istezališta. Isti nisam platila budući da nikakve oznake nije bilo da se taj dio naplaćuje. Obzirom da označenih parkirnih mjesta na tom dijelu površine nema, logično sam zaključila da je parkiranje besplatno“, započinje naša čitateljica.

Neugodno se iznenadila kada se nakon nekoliko sati vratila svom automobilu. Dočekala ju je kazna u iznosu od 100 kuna jer nije platila parking.

„Kasnije sam od lokalaca doznala da se taj dio naplaćuje u ljetnom periodu 5 kuna cijeli dan, a tijekom zime je besplatan“, govori.

Obzirom na navedeno, naša čitateljica je imala dobre razloge da se žali na dobivenu kaznu što je i učinila. Međutim, odgovor na žalbu nikada nije dobila.

„U više navrata sam ih telefonski kontaktirala, gdje mi je rečeno da će žalba biti uvažena te da ću odgovor dobiti pisanim putem. No, nikada nije stigao“, navodi naša sugovornica.

Ovrha za kaznu: „To ti je tako“

Pravi šok je uslijedio nekoliko mjeseci kasnije. Za navedenu kaznu stigla joj je ovrha. Ogorčena, otišla je direktno u prostorije Parkinga grada Omiša te zahtijevala odgovor na pitanje:

„Zašto nikada nisam dobila odgovor na žalbu? Kako je moguće da ću biti ovršena za parking na kojem uopće nije postavljena oznaka da se naplaćuje?“

Odgovor zaposlenika neugodno ju je iznenadio.

„A to ti je tako, postavit ćemo oznaku“.

To je sve što je od njih dobila. Zatim se obratila javnom bilježniku.

„Kazali su mi kako im je navedena situacija već poznata te da će moja žalba od prije nekoliko mjeseci biti prihvaćena. Šokirana sam načinom poslovanja, iz Parkinga su pričali sa mnom kao da smo ovce skupa čuvali“, ogorčeno će.

Ne zna se tko pije, tko plaća

I zaista, nakon što se naša čitateljica požalila, dva dana nakon, na makadamu kod Kuglane postavljena je oznaka za parking na kojima je navedeno radno vrijeme.

Čini se kako su se iz Grada odlučili i na neke promjene pa će se tako navedeno mjesto i zimi naplaćivati što do sada nije bila praksa.

Ljeti se naplaćuje od 7 do 23 sata, dok je u zimskom periodu od 1.listopada do 31.srpnja, naplata parkinga u vremenu od od 7 do 19 sati. Subotom se parking plaća do 14 sati, a nedjeljom je besplatan.

Na službenim stranicama grada Omiša, navedena je cijena parkinga za 2. zonu, kako je i označeno ovo mjesto, iznosi 2 eura po satu u ljetnom periodu, a u zimskom 1 euro.

Cijena za dnevnu kartu je 15 eura u ljetnom periodu, a u zimskom 10 eura.

No, lokalci nam navode, kako se 'makadam' naplaćuje 1 euro za cijeli dan unatoč tome što na stranicama nema te obavijesti.

Stoga smo se odlučili uvjeriti u ovu priču.

Lokalci nam otkrili 'trik' koji je upalio

SMS-om smo platili jedan sat, 1 euro. Stiže nam automatska poruka u kojoj je navedeno da plaćeni parking vrijedi samo za jedan sat.

Nakon toga, ne dobivamo nikakvu obavijest da parking ističe pa ga nismo ni produžili. Nakon 8 sati vraćamo se u automobil strahujući od uplatnice.

No, nema je. 1 euro smo platili cijeli dan.

Naravno, lokalci su sretni zbog ovog nepisanog pravila. No, ipak za vrijeme velikog nevremena, strahuju od oštećenja automobila.

Sami odgovarate ako se šteta dogodi na autu – iako ste parking uredno platili

Zanimalo nas je tko odgovara u slučaju da se na autu dogodi neka šteta budući da parkirna mjesta nisu označena pa smo poslali upit Gradu Omišu.

„Člankom 4. Općih uvjeta Ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom navedeno je da Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom vozač, odnosno vlasnik vozila sklapa s isporučiteljem komunalne usluge Ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirališne karte (u daljnjem tekstu: Ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte) prihvaćajući propisane opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom“, stoji u njihovom odgovoru.

Svako lito ista pisma

Ovo nisu jedini problemi s kojima se Omišani i njihovi gosti susreću. Kako smo pisali prošle godine, stanari u Ulici Put Borka (do kućnog broja 25) u ljetnim mjesecima dobivali su niz kazni za nepropisno parkiranje, iako, kako su nam tvrdili, oni svoje auto nemaju gdje ostaviti.

A zbog turista i nakrcane ulice parkiranih automobila, prometni kolaps je bio neizdrživ.

Oznake na cesti

Srećom, ove sezone, ovakvih problema nema. Vjerojatno je razlog tome, označena cesta bijelim trakama s obje strane ceste. Za koju stanari, uopće ne znaju što predstavlja.

A o samom označavanju, nisu dobili nikakvu obavijest.

„Znači, u sred lita obilježena ulica, započeto obilježavanje bez najave, pa je pošto je bio neuspjeh i dosta auta parkirano, privatna osoba oglasila na Facebook stranicu 'Grad Omiš, to smo mi'.

Znači, ništa formalno od strane grada, nikakvo upozorenje ni obavijest, samo admin stranice i tko je vidio, vidio je.

Tko je i zašto inicijator ne znamo i koji su razlozi i da li će isto tako obilježit i ostale ulice ne zna se“, priča za Dalmaciju Danas stanovnik ove ulice.

„Ne znamo više što je dozvoljeno, a što ne“

Potom nam navodi kako je njihova ulica devastirana jer njome prolaze kamioni od 20 tona koji godinama uništavaju cestu.

„Nekad davno je bilo dozvoljeno 2 tone ukupne nosivosti kroz ulicu radi nestabilnosti ceste , sad prolazi preko 20tona.

Mi i ne znamo sadašnji status ceste i šta se smije a šta ne, nitko nema informaciju niti se netko zvanično očitovao, ni Grad, ni policija, niti su Mjesni odbori dobili nekakva rješenja u vezi toga. Samo muk“, priča nam ljutito stanovnik ulice Put Borka.

Kako bi doznali što oznake na cesti zapravo predstavljaju te zašto je samo ova cesta označena, a ne i susjedne, upit smo poslali Županijskim cestama.

No, do objave ovog članka odgovor nismo dobili.

Po primitku ćemo ga objaviti.