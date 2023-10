NE SLUŽE MASLINE SAMO ZA PROIZVODNJU ULJA Čaj lista masline jako je dobar za snižavanje visokog krvnog tlaka, obitelj iz Šestanovca proizvodi ga u svom masliniku

Kraj listopada, početak studenoga svake je godine u znaku berbe maslina. Neki s berbom krenu ranije, neki kasnije, ovisno o vrsti maslina i broju stabala.

Obitelj Vukušić već se dala na posao. Masline se beru već tjedan dana, a posla će biti za još neko vrijeme. Treba pobrati nešto više od 1.700 stabala. Ova vrijedna obitelj cijela je u poslu oko maslina koje su posađene prije 17 godina u Šestanovcu, a posla u jednom od najvećih maslinika u Zagori ima dovoljno.

Ono što je zanimljivo kod Vukušića jest činjenica da se ne bave samo proizvodnjom maslinovog ulja. Naravno, većina maslina ide upravo u uljaru odakle izlazi tekuće zlato odnosno ekstra djevičansko maslinovo ulje, ali se od dijela plodova, ali i listova rade i druge stvari.

Jako zdrav čaj

U posao s maslinama dali su se još 2006. godine. Mladi Andrej Vukušić ispričao nam je tko je glavni i odgovorni što danas imaju posla upravo s maslinama.

„Otac je 2006. godine, nakon što se povukao iz Lore, iz mornarice, odlučio pokrenuti neki biznis. Ne samo za sebe nego za cijelu obitelj i krenuo je u to. Na 7.5 hektara zasadio je 1.800 stabala, trenutno ih je 1.733 zbog raznih bolesti, na toj smo brojci“, kaže nam Andrej.

Ono što je zanimljivo jest da od lista masline rade – čaj. Možda do sada niste znali da postoji, no činjenica je da je jako zdrav i koristan za snižavanje visokog krvnog tlaka.

„Da se radi samo ulje, ne bi mogli funkcionirati. Ne da ne bi bilo profita nego ne bi se mogli pokriti troškovi, pa smo odlučili iskoristiti sve što možemo iskoristiti – od maslina, lista, grana. Sada imamo namaze, konzervirane masline, čaj od lista masline, kozmetiku, liker od lista u suradnji s našim prijateljem.

Čaj od lista masline smo počeli raditi jer je moj brat Bože bio na fakultetu u Kninu, na prehrambenoj tehnologiji, i to mu je bio završni rad. Odlučili smo krenuti s tim jer za vrijeme rezidbe ima puno tih ostataka - grana, lista, svega. Shvatili smo da je taj čaj dobar za snižavanje visokog krvnog tlaka. Počeli smo raditi u suradnji s dm-om, ušli smo na njihove police. Osim u dm-u, čaj se može kupiti i kod nas. Proizvodimo ga u skladu s potrebama, predvidimo kolike su potrebe. Nismo ograničeni količinom nego radnom snagom - list se bere ručno i to je jedini problem“, kazuje nam Andrej.

Sve se rasproda

Otkrio nam je Andrej i kako pripremaju čaj.

„Stabla nisu tretirana, a list kada se ubere sa stabla ide na dodatno čišćenje, na sušenje i onda mljevenje i pakiranje u vrećice“, kaže nam sugovornik.

Kaže nam i da sve što proizvedu – plane.

"Rasproda se jer su sve ručno rađeni proizvodi i ne možemo ih toliko pripremiti da bi zadovoljili tržište, ali ove manje potrebe možemo. Tako smo trenutno malo kratki s konzerviranim maslinama i namazima jer je prošla godina bila loša, ali nadamo se u idućih 2-3 mjeseca nakon ove berbe da će bit bolje“, kaže nam Andrej. A čini se da će zaista biti bolje i da bi godina mogla biti – rekordna.

„Ova godina će bit rekordna – imat ćemo između 20 i 30 tona. Iz godine u godinu varira jer je ovo područje dosta zahtjevno, ali granična područja uvijek su što se tiče kvalitete bila bolja, ne samo kada su u pitanju masline nego općenito poljoprivreda“, kaže nam Andrej i uvjerava nas da cijene kod njih neće skočiti u nebo.

Sva njihova ulja testiraju se i imaju ekološki certifikat.

Za sada ne planiraju povećavati broj stabala maslina, ali nekih planova ipak imaju. Jednog dana možda će imati kušaonicu maslinovih ulja iako se i sada, ako se zateknete na njihovom kućnom pragu, mogu isprobati svi proizvodi.

Odmah na preradu

Ulje inače, da bi bilo ekstra djevičansko mora vrlo brzo na preradu. Nekada davno se masline stavljalo u slanu vodu ili u more, no danas se to više – ne radi.

„U roku od jedan do maksimalno dva dana moraju na preradu. Stari ljudi su držali masline u slanoj vodi ili u moru, ali to se radilo prije kad nije bilo dovoljno ni mlinova ni uljara da bi se prerađivalo - onda su, kako bi zaštitili masline od daljnjeg kvarenja stavljali te masline u vodu, ali tu dolazi do oksidacije i kvarenja“, kaže nam Andrej.

Vukušići u ponudi još imaju kreme i labela na bazi maslinovog ulja, uz dodatno držanje cvijeta od lavande, smilja i gospine trave u tom ulju. Proizvodi se u malim količinama, a može se kupiti samo kod njih.

Kao što smo već rekli, berba je u ovom velikom masliniku već počela, a obično traje 30-ak radnih dana.

„Imamo sortna ulja, oblicu i leccino i mix ostalih sorti tako da to rasporedimo na neki period od mjesec dana kako bi imali kvalitetnu oblicu sa najviše vitamina“, pojašnjava nam sugovornik. U berbi ima inače pomažu obitelj i prijatelji, ali imaju i nešto stalnih berača. Sami toliko stabala ne bi mogli obrati.

A koliko je posla oko maslina?

„Zimski period je miran, najviše izmori rezidba i berba iako ima konstantno posla, od navodnjavanja do kontroliranja raznih bolesti, mušica. Iako, moram reći da mi nemamo problema s maslinovom muhom jer je ovo područje dosta vjetrovito, a u ljetno vrijeme u noćnim satima temperatura padne ispod 15 stupnjeva tako da nije bilo problema do sada“, kaže nam Andrej Vukušić, a na pitanje može li se živjeti od uzgoja maslina kaže: „Da se živit, ali mora se i radit!“