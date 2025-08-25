NE PROPUSTITE Večeras na Kačićevom trgu nastupa klapa Subrenum

Makarska večeras diše u ritmu dalmatinske pjesme!

- Pozivamo vas na koncert nagrađivane Klape Subrenum koji će se održati večeras, 25. kolovoza, s početkom u 21:00 sat na Kačićevom trgu.

Klapa Subrenum, poznata po vrhunskim interpretacijama tradicionalne dalmatinske glazbe, priredit će pravu glazbenu poslasticu za sve ljubitelje klapske pjesme. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskim klapskim izvedbama i autentičnim dalmatinskim zvukom.

Vidimo se na trgu! - poručili su iz TZ grada Makarske.