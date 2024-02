Ne prestaje se tresti tlo u susjedstvu: Potres magnitude 4.1 prema Richteru

Danas u 14 sati i 46 minuta umjereno jak potres zabilježen je u sjevernoj Italiji.

Prema podacima EMSC-a, magnituda potresa iznosila je 4.1 prema Richteru, a epicentar je bio 23 kilometra južno-jugozapadno od Parme.

Dubina potresa se procjenjuje na 21 kilometar.

Radi se o epicentralnom području u kojem se posljednjih mjesec dana bilježe brojni potresi slične jakosti, no do sada niti jedan nije izazvao materijalnu štetu.

🔔#Earthquake (#terremoto) M4.1 occurred 13 km SW of #Parma (#Italy) 4 min ago (local time 14:46:40).

